Новости / Государство

Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны

Сегодня, 00:34
Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны


Рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны в первую очередь повлияет на цену недвижимости, а в конечном итоге — на качество предоставляемых услуг, передает медиацентр столичного акимата.

Вся информация о зданиях (качество предоставляемых услуг, инфраструктура, работа лифтов и т. д.) будет доступна для общественности, сообщила в ходе Центрально-Азиатского форума по недвижимости (CRE) заместитель акима Астаны Малика Бектурова.

«Мы, имея все эти данные, понимаем ценность каждого жилого комплекса. То есть мы детально знаем, сколько раз, в какое время, условно говоря, выключался свет, вода, где и когда не работал лифт, сколько жалоб поступило на каждое КСК. Также вы знаете о единой „Службе 109“. Только по итогам 9 месяцев этого года мы получили более 400 тысяч заявок по вопросам благоустройства и содержания жилого и коммерческого фонда. И это те самые данные, которые мы готовы предоставить рынку для того, чтобы можно было реально оценить конкурентоспособность и качество каждого объекта. То есть на самом ли деле жилой комплекс или бизнес-центр соответствует уровню премиум или бизнес-класса. Данные продолжают к нам поступать», — рассказала Малика Бектурова.

Данные меры, по мнению городских властей, в первую очередь позволят гражданам реально оценивать ситуацию с недвижимостью, что, в свою очередь, может повлиять на цены. В конечном итоге это должно привести к постепенному росту качества предоставляемых услуг.

«Мы примерно представляем последствия этого и понимаем, что, допустим, офисы или здания, которые себя называли „премиум“ либо бизнес-уровня, возможно, будут переоценены. Соответственно, это, возможно, вызовет какую-то ценовую корректировку. Но этот объем информации с нашей стороны необходим для рынка», — заключила Малика Бектурова.

Своеобразный рейтинг столичных зданий будет опубликован на портале OpenDataAstana.kz в ближайшее время.

  • Просмотров: 37
Похожие материалы
  • В Алматы построят новый бизнес-центр В Алматы построят новый бизнес-центр
  • Более 600 семей смогут приобрести доступное жилье от «Самрук-Казына» Более 600 семей смогут приобрести доступное жилье от «Самрук-Казына»
  • В Казахстане составлен рейтинг жилых комплексов В Казахстане составлен рейтинг жилых комплексов
  • Малика Бектурова назначена заместителем акима города Астаны Малика Бектурова назначена заместителем акима города Астаны
  • Адильбек Джаксыбеков: Бизнес не терпит формализма Адильбек Джаксыбеков: Бизнес не терпит формализма
    • Отзывы читателей
    Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге Государство Сегодня, 00:38
    Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны Государство Сегодня, 00:34
    В Актау построят 35-этажный жилой комплекс В Актау построят 35-этажный жилой комплекс Государство Сегодня, 00:30
    Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана Государство Сегодня, 00:27
    ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций Государство Сегодня, 00:20
    Компания Scaled Composites впервые подняла в воздух прототип экспериментального самолета X-plane Model 401 Компания Scaled Composites впервые подняла в воздух прототип экспериментального самолета X-plane Model 401 KnowHow 18-10-2017, 08:35
    Компания Nvidia представляет новый мини-суперкомпьютер для автомобилей-роботов 5-го уровня автономии Компания Nvidia представляет новый мини-суперкомпьютер для автомобилей-роботов 5-го уровня автономии KnowHow 18-10-2017, 08:34
    SYNERGY GLOBAL FORUM — главный бизнес-форум года! SYNERGY GLOBAL FORUM — главный бизнес-форум года! Государство 18-10-2017, 00:36
    Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов Государство 18-10-2017, 00:33
    Airbus начнет производить самолеты с Bombardier Airbus начнет производить самолеты с Bombardier Государство 18-10-2017, 00:20
    Аграрии неэффективно осваивают выделенные госсредства Аграрии неэффективно осваивают выделенные госсредства Государство 18-10-2017, 00:17
    Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за Alitalia Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за Alitalia Государство 18-10-2017, 00:12
    Кибержума 2017 Кибержума 2017 Казахстанские 17-10-2017, 23:08
    Ученые НАСА получили новые данные, указывающие на факт существования девятой планеты Солнечной системы Ученые НАСА получили новые данные, указывающие на факт существования девятой планеты Солнечной системы KnowHow 17-10-2017, 08:34
    Детонация гелия на поверхности белого карлика - причина повторных взрывов сверхновых Детонация гелия на поверхности белого карлика - причина повторных взрывов сверхновых KnowHow 17-10-2017, 08:34
    Новая самообучаемая система компании Google учится создавать другие самообучаемые системы Новая самообучаемая система компании Google учится создавать другие самообучаемые системы KnowHow 16-10-2017, 11:29
    Микроволновые технологии обеспечат появление 40-Тб жестких дисков в самом ближайшем будущем Микроволновые технологии обеспечат появление 40-Тб жестких дисков в самом ближайшем будущем KnowHow 16-10-2017, 11:29
    Исследователи создали первый в своем роде безмагнитный циркуляционный чип, работающий в диапазоне миллиметровых волн Исследователи создали первый в своем роде безмагнитный циркуляционный чип, работающий в диапазоне миллиметровых волн KnowHow 16-10-2017, 11:28
    Бектай Орманов: Переход на латиницу — жизненная необходимость Бектай Орманов: Переход на латиницу — жизненная необходимость Государство 16-10-2017, 00:33
    Citigroup, Deutsche и HSBC согласились выплатить более $130 млн Citigroup, Deutsche и HSBC согласились выплатить более $130 млн Государство 16-10-2017, 00:31