Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны

Сегодня, 00:34

Рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны в первую очередь повлияет на цену недвижимости, а в конечном итоге — на качество предоставляемых услуг, передает медиацентр столичного акимата.

Вся информация о зданиях (качество предоставляемых услуг, инфраструктура, работа лифтов и т. д.) будет доступна для общественности, сообщила в ходе Центрально-Азиатского форума по недвижимости (CRE) заместитель акима Астаны Малика Бектурова.

«Мы, имея все эти данные, понимаем ценность каждого жилого комплекса. То есть мы детально знаем, сколько раз, в какое время, условно говоря, выключался свет, вода, где и когда не работал лифт, сколько жалоб поступило на каждое КСК. Также вы знаете о единой „Службе 109“. Только по итогам 9 месяцев этого года мы получили более 400 тысяч заявок по вопросам благоустройства и содержания жилого и коммерческого фонда. И это те самые данные, которые мы готовы предоставить рынку для того, чтобы можно было реально оценить конкурентоспособность и качество каждого объекта. То есть на самом ли деле жилой комплекс или бизнес-центр соответствует уровню премиум или бизнес-класса. Данные продолжают к нам поступать», — рассказала Малика Бектурова.

Данные меры, по мнению городских властей, в первую очередь позволят гражданам реально оценивать ситуацию с недвижимостью, что, в свою очередь, может повлиять на цены. В конечном итоге это должно привести к постепенному росту качества предоставляемых услуг.

«Мы примерно представляем последствия этого и понимаем, что, допустим, офисы или здания, которые себя называли „премиум“ либо бизнес-уровня, возможно, будут переоценены. Соответственно, это, возможно, вызовет какую-то ценовую корректировку. Но этот объем информации с нашей стороны необходим для рынка», — заключила Малика Бектурова.

Своеобразный рейтинг столичных зданий будет опубликован на портале OpenDataAstana.kz в ближайшее время.