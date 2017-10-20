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ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций

Сегодня, 00:20
ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций


С начала 2017 года 201 стартап привлек финансирование через первичное размещение монет (ICO), собрав в общей сложности свыше 3 млрд долларов. При этом большая часть инвестиций — почти 850 млн долларов — была собрана в течение сентября. Об этом свидетельствует статистика портала Сoinschedule.com, пишет forklog.com.


ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций

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В число самых успешных стартапов вошли Filecoin, Tezos, EOS Stage 1, Bancor, Kin, Status, TenX, MobileGO, KyberNetwork и MCAP.

По данным ресурса, c огромным отрывом в сфере лидируют стартапы, работающие с инфраструктурными решениями (38,4%), торговлей и инвестициями (13,8%), финансами (10,1%), хранением данных (9,4%), играми и виртуальной реальностью (4%). Проекты в сфере туризма и анализа данных привлекли по 0,1% от общей доли инвестиций. При этом абсолютно провальными оказались стартапы, предлагавшие решения в отрасли логистики, а также организации управления.

Для сравнения, в 2016 году на ICO вышли 46 проектов, которым удалось получить поддержку инвесторов более чем на 96 млн долларов. Среди наиболее удачных ICO-проект оказался Waves, который привлек около 16,5 млн долларов.

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