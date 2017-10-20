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Unitree Robotics - китайская "реинкарнация" компании Boston Dynamics

Вчера, 08:33
Unitree Robotics - китайская "реинкарнация" компании Boston Dynamics


Из всех двуногих и четвероногих роботов, созданных в лабораториях по всему земному шару, самыми ужасными, несомненно, являются роботы известной американской компании Boston Dynamics. Тем не менее, у этой компании и у ее творений, таких, как PetMan, BigDog, AlphaDog, Spot, SpotMini, Handle и др., имеются свои поклонники, среди которых числится и китайский робототехник Вон Ксинг (Xing Wang). "Марк Райберт … является моим идолом уже достаточно долгое время" - сказал в свое время Вон относительно основателя и президента компании Boston Dynamics.

И не так давно, получив финансирование от одного из китайских инвесторов, Вон Ксинг открыл собственную робототехническую компанию Unitree Robotics, которая располагается в Ханчжоу, неподалеку от Шанхая. Цель, которую поставил перед собой Вон Ксинг, состоит в том, чтобы сделать шагающих роботов столь же популярными и доступными, как беспилотники-квадрокоптеры, к примеру.

Unitree Robotics - китайская "реинкарнация" компании Boston Dynamics


Первым "детищем" компании Unitree Robotics стал робот под названием Laikago, название которой происходит от названия породы (лайка) первой собаки, отправленной в космос советскими исследователями. Робот Laikago представляет собой несложную исследовательскую платформу, ориентированную на ученых-робототехников. Но, в принципе, изготовление такого робота вполне по силам и некоторым энтузиастам, а дальнейшие усовершенствования этого робота позволят применять его на практике, в качестве курьера, к примеру.

Каждая конечность робота Laikago имеет по три степени свободы, что позволяет роботу передвигаться вперед, назад, боком и совершать другие замысловатые движения. К сожалению, уровень автономии нынешнего варианта робота весьма невысок, управление им осуществляется при помощи контроллера, связывающегося с системой робота через беспроводную технологию Wi-Fi. У робота пока еще нет ни стереокамер, ни других навигационных датчиков, однако его система управления изначально рассчитана на возможность установки дополнительных модулей.

Вон Ксинг, совместно с пока еще немногочисленными сотрудниками компании Unitree Robotics, буквально с чистого листа разработал всю механическую конструкцию робота, систему управления и ряд алгоритмов контроля движения. Помимо этого для робота были разработаны уникальные двигатели, силовые электронные схемы и датчики механического усилия.

Unitree Robotics - китайская "реинкарнация" компании Boston Dynamics


Отдавая дань достижениям компании Boston Dynamics, Ксинг Ван первым делом научил своего робота выполнению фирменного трюка - сохранения устойчивости при ударе сбоку. Однако, в систему управления роботом Laikago не вносилось никаких дополнительных алгоритмов для выполнения этого трюка. Все необходимое робот делает при помощи комбинаций базовых движений, и некоторые такие сложные движения, которые совершает робот для стабилизации своего положения, удивили даже его создателей.

Стоимость первых образцов робота Laikago на первом этапе будет составлять от 20 до 30 тысяч долларов. Но, дальнейшие доработки конструкции и отлаженное производство позволят позже значительно снизить эту цифру.

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