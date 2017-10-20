В Актау построят 35-этажный жилой комплекс

Сегодня, 00:30

В Актау инвесторы намерены построить 35-этажный жилой комплекс, ресторан, торгово-развлекательный комплекс и площадь. Реализовать эти проекты готовы инвесторы из ОАЭ, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

«В будущем хотим внести свою лепту в процветание города Актау. Во-первых, планируем обустраивать пещеры, находящиеся на берегу Каспийского моря, также возвести 35-этажный жилой комплекс, построить ресторан, торгово-развлекательный комплекс и площадь современного образца. Создадим все условия для привлечения туристов в Мангистау. Если представленные проекты согласуются, начнем строительство со следующего года. Мы надеемся, что в будущем международное сотрудничество будет укрепляться», — сказал представитель Шейха ОАЭ в Казахстане Мухаммед Бахуш.

Акимат Мангистауской области и представители ОАЭ также договорились о проведении экономического форума.