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В Актау построят 35-этажный жилой комплекс

Сегодня, 00:30
В Актау построят 35-этажный жилой комплекс


В Актау инвесторы намерены построить 35-этажный жилой комплекс, ресторан, торгово-развлекательный комплекс и площадь. Реализовать эти проекты готовы инвесторы из ОАЭ, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

«В будущем хотим внести свою лепту в процветание города Актау. Во-первых, планируем обустраивать пещеры, находящиеся на берегу Каспийского моря, также возвести 35-этажный жилой комплекс, построить ресторан, торгово-развлекательный комплекс и площадь современного образца. Создадим все условия для привлечения туристов в Мангистау. Если представленные проекты согласуются, начнем строительство со следующего года. Мы надеемся, что в будущем международное сотрудничество будет укрепляться», — сказал представитель Шейха ОАЭ в Казахстане Мухаммед Бахуш.

Акимат Мангистауской области и представители ОАЭ также договорились о проведении экономического форума.

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