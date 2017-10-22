Алматинцы купили в обменных пунктах $3 млрд

Сегодня, 00:28

Официальный обменный курс в среднем за сентябрь, по данным Нацбанка Казахстана, по трем популярным валютам вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Доллар США вырос на 6,5 тенге, до 339,2 тенге за 1 доллар, евро вырос на 12,1 тенге, до 404,5 тенге за 1 евро и российский рубль вырос с 5,6 тенге до 5,9 тенге за 1 рубль. Такие данные приводит ranking.kz.



В сентябре прошлого года официальный курс в среднем составлял за 1 доллар — 338,6 тенге, за 1 евро — 379,4 тенге и за 1 рубль — 5,3 тенге.

Продажа долларов США обменными пунктами за январь-август 2017 года выросла на 23,1%, до 6,6 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По продаже американской валюты за январь-август 2017 года лидирует Алматы — 3,0 млрд долларов, доля от РК составляет 45,4%. Следом идет Астана — 789,4 млн долларов и доля от РК — 11,9%. Замыкает тройку лидеров ЮКО — 731,6 млн долларов, доля от РК — 11,0%.

Продажи евро за восемь месяцев текущего года выросли почти в 1,5 раза и составили 728,5 млн евро, годом ранее — 493,9 млн евро. Около половины всех продаж евро за январь-август 2017 года были произведены обменными пунктами Алматы — 352,3 млн евро, доля от РК 48,4%. На втором месте Астана — обменными пунктами столицы было продано 129,3 млн евро, доля от РК — 17,7%. Замыкает топ-3 Карагандинская область — 40,4 млн евро, доля от РК — 5,5%.

Продажа российских рублей обменными пунктами за январь-август 2017 года составила 99,1 млрд рублей, что на 16,1% больше, чем в прошлом году. По регионам продажа российских рублей распределена более равномерно в отличие от долларов США и евро. Лидирует финансовый центр РК — Алматы, где было продано обменными пунктами 14,4 млрд рублей, доля от РК — 14,5%. Следом идет ВКО — 11,2 млрд рублей с долей от РК в 11,3%. Астана идет на третьем месте — 10,0 млрд рублей, доля от РК — 10,1%.