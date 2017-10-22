Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил $6 тысяч

Сегодня, 00:21

Курс самой распространенной в мире криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил шесть тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет lenta.ru.



На 21:40 аст курс биткоина достиг 5981 доллара за электронную монету. За сутки он вырос почти на шесть процентов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum также подорожала — ее курс поднялся на один процент и составил 311,3 доллара за одну единицу.

Нацбанк: Операции физлиц по криптовалюте должны быть ограничены12 октября курс биткоина превысил 5,1 тыс. долларов. С начала сентября курс криптовалюты падал на фоне запрета ICO в Китае — к середине месяца биткоин стоил всего около 3 тыс. долларов. Однако впоследствии рост курса возобновился.



Ранее председатель Национального Банка РК Данияр Акишев сообщил, что необходимо принять ограничительные меры по криптовалютным операциям, чтобы уберечь население от возможных рисков.

«По криптовалюте ситуация непростая, потому что существует очень много дефиниций, и в этих дефинициях путаются население, журналисты, порой официальные лица. Поэтому Нацбанк сейчас готовит комплекс предложений. Но мы все-таки склоняемся к тому, что операции физических лиц каким-то образом должны быть ограничены с криптовалютой, потому что мы видим исключительно спекулятивный риск (…) Понятно, что это нерегулируемым рынок, и люди самостоятельно несут риски. Но, я думаю, что в случае реализации такого риска люди придут к государству. Поэтому, соответственно, мы должны принять меры по ограничению рисков», — заявил Данияр Акишев. Он добавил, что нет ни единой криптовалюты, которой стоит доверять.