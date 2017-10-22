Новости / Государство

Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями

Сегодня, 00:39
Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями


Facebook запустил в тестовом режиме вторую ленту новостей, в которую собраны рекомендации, на которые пользователь не подписывался, но которые могут быть ему интересны. Пока лента Explore доступна ограниченному количеству пользователей соцсети, пишет hitech.newsru.com.

«Мы начали внедрять дополнительную ленту, в которую входят популярные статьи, видео и фото. Контент автоматически подстраивается под пользователя, исходя из того, что ему обычно интересно», — приводит Tech Crunch заявление компании.


Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями

Facebook купила приложение tbh

В русскоязычной версии Facebook ленту рекомендованных публикаций можно посмотреть, нажав на «Интересное» на левой панели, там же, где расположены «События», «Группы», «Страницы» и другие вкладки. В мобильных версиях ленту Explore можно открыть через кнопку «Дополнительно» в меню основной навигации.

Идея второй ленты новостей заключается в том, чтобы позволить пользователям Facebook знакомиться с контентом, помимо сообщений от их друзей и страниц, на которые они подписаны. Лента формируется по результатам анализа публикаций, которые нравятся пользователю или популярны у его друзей.

Основной целью кампании, разумеется, является увеличение времени, которое пользователи проводят в соцсети, и расширение возможностей для рекламы.

Напомним, Facebook не позволяет пользователям читать ленту обновлений в хронологическом порядке, предлагая сначала популярные посты и посты от друзей, с которыми в настоящее время существует более тесное общение. Алгоритм выдачи контента засекречен.

  • Просмотров: 36
Похожие материалы
  • Facebook представила видеоплатформу Watch Facebook представила видеоплатформу Watch
  • Facebook разработает специальный алгоритм для выхода на китайский рынок Facebook разработает специальный алгоритм для выхода на китайский рынок
  • Facebook запустил новый сервис Marketplace Facebook запустил новый сервис Marketplace
  • Facebook повысил автоматизацию формирования ленты Facebook повысил автоматизацию формирования ленты
  • Лента новостей Instagram станет похожей на Facebook Лента новостей Instagram станет похожей на Facebook
    • Отзывы читателей
    Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями Государство Сегодня, 00:39
    Uber составил список самых популярных запросов в службу поддержки Uber составил список самых популярных запросов в службу поддержки Государство Сегодня, 00:38
    IWF смягчила наказание для юношеской сборной IWF смягчила наказание для юношеской сборной Государство Сегодня, 00:37
    Алматинцы купили в обменных пунктах $3 млрд Алматинцы купили в обменных пунктах $3 млрд Государство Сегодня, 00:28
    Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил $6 тысяч Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил $6 тысяч Государство Сегодня, 00:21
    Более мощная версия программы AlphaGo самостоятельно достигла уровня совершенства всего за три дня Более мощная версия программы AlphaGo самостоятельно достигла уровня совершенства всего за три дня KnowHow 20-10-2017, 08:34
    Unitree Robotics - китайская Unitree Robotics - китайская "реинкарнация" компании Boston Dynamics KnowHow 20-10-2017, 08:33
    Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге Государство 20-10-2017, 00:38
    Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны Государство 20-10-2017, 00:34
    В Актау построят 35-этажный жилой комплекс В Актау построят 35-этажный жилой комплекс Государство 20-10-2017, 00:30
    Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с премьер-министром Кыргызстана Государство 20-10-2017, 00:27
    ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций ICO-стартапы привлекли более $3 млрд инвестиций Государство 20-10-2017, 00:20
    Первый в истории поединок гигантских роботов после трех раундов завершился победой американской команды MegaBots Первый в истории поединок гигантских роботов после трех раундов завершился победой американской команды MegaBots KnowHow 19-10-2017, 08:34
    Начала работу первая электростанция с Начала работу первая электростанция с "отрицательным балансом" выбросов CO2 в атмосферу KnowHow 19-10-2017, 08:34
    Астрономы обнаружили кольца у одной из самых странных карликовых планет Солнечной системы Астрономы обнаружили кольца у одной из самых странных карликовых планет Солнечной системы KnowHow 19-10-2017, 08:33
    Компания Scaled Composites впервые подняла в воздух прототип экспериментального самолета X-plane Model 401 Компания Scaled Composites впервые подняла в воздух прототип экспериментального самолета X-plane Model 401 KnowHow 18-10-2017, 08:35
    Компания Nvidia представляет новый мини-суперкомпьютер для автомобилей-роботов 5-го уровня автономии Компания Nvidia представляет новый мини-суперкомпьютер для автомобилей-роботов 5-го уровня автономии KnowHow 18-10-2017, 08:34
    SYNERGY GLOBAL FORUM — главный бизнес-форум года! SYNERGY GLOBAL FORUM — главный бизнес-форум года! Государство 18-10-2017, 00:36
    Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов Wikileaks заработала на биткоине 50 тысяч процентов Государство 18-10-2017, 00:33
    Airbus начнет производить самолеты с Bombardier Airbus начнет производить самолеты с Bombardier Государство 18-10-2017, 00:20