Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями

Сегодня, 00:39

Facebook запустил в тестовом режиме вторую ленту новостей, в которую собраны рекомендации, на которые пользователь не подписывался, но которые могут быть ему интересны. Пока лента Explore доступна ограниченному количеству пользователей соцсети, пишет hitech.newsru.com.



«Мы начали внедрять дополнительную ленту, в которую входят популярные статьи, видео и фото. Контент автоматически подстраивается под пользователя, исходя из того, что ему обычно интересно», — приводит Tech Crunch заявление компании.

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В русскоязычной версии Facebook ленту рекомендованных публикаций можно посмотреть, нажав на «Интересное» на левой панели, там же, где расположены «События», «Группы», «Страницы» и другие вкладки. В мобильных версиях ленту Explore можно открыть через кнопку «Дополнительно» в меню основной навигации.

Идея второй ленты новостей заключается в том, чтобы позволить пользователям Facebook знакомиться с контентом, помимо сообщений от их друзей и страниц, на которые они подписаны. Лента формируется по результатам анализа публикаций, которые нравятся пользователю или популярны у его друзей.

Основной целью кампании, разумеется, является увеличение времени, которое пользователи проводят в соцсети, и расширение возможностей для рекламы.

Напомним, Facebook не позволяет пользователям читать ленту обновлений в хронологическом порядке, предлагая сначала популярные посты и посты от друзей, с которыми в настоящее время существует более тесное общение. Алгоритм выдачи контента засекречен.