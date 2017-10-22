IWF смягчила наказание для юношеской сборной

Сегодня, 00:37

Исполнительный комитет IWF смягчил наказание для юношеской Сборной РК по тяжелой атлетике. Поэтому спортсмены продолжат подготовку к Юношеским Олимпийским Играм, которые пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Аргентине. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики РК.



«21 октября 2017 года, получено официальное уведомление Международной федерации тяжелой атлетики о годичной дисквалификации стран, чьи спортсмены три и более раз нарушили антидопинговые правила по результатам перепроверки проб на Олимпийских играх 2008 и 2012 гг. В указанный список попали 9 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Молдавия, Россия, Турция и Украина», — сообщили в федерации.

Согласно полученному уведомлению сборная Казахстана по тяжелой атлетике отстранена от участия в международных стартах на один год, начиная с сегодняшнего дня и до 19 октября 2018 года. Данное решение было принято в июне 2016 года в Тбилиси по итогам заседания Исполнительного комитета IWF.

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«С момента принятия упомянутого решения Федерация тяжелой атлетики РК официально сообщала, что дисквалификация не может являться наиболее продуктивной мерой борьбы с допингом поскольку напрямую затрагивает интересы честных атлетов и, особенно, молодежи. На всех этапах рассмотрения вопроса казахстанская федерация заявляла о готовности принять на себя дополнительные обязательства в сфере продвижения чистого спорта для замены дисквалификации. Указанные доводы были приняты IWF, и решение предусматривает механизмы смягчения наказания для юношеской Сборной РК по тяжелой атлетике. В этой связи наши юноши и девочки продолжат подготовку к Юношеским Олимпийским Играм, которые пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Аргентине. Также представители ФТА РК продолжат свою деятельность в управляющих органах международной и азиатской федерациях», — рассказали в организации.

Между тем, по мониторингу ситуации в области практической борьбы с допингом в указанных 9 странах будет создана специальная комиссия IWF.

«В этой связи, казахстанская Федерация подчеркивает свою открытость и готовность к всесторонней совместной работе со специальной комиссией IWF.

Искоренение допинга из казахстанского и мирового спорта является главным приоритетом Федерации тяжелой атлетики Казахстана. В Казахстане проводится планомерная работа в области усовершенствования и ужесточения антидопинговой политики, итогом которой стало отсутствие случаев обнаружения запрещенных препаратов у казахстанских тяжелоатлетов на международном уровне в 2016 и 2017 гг", — заключили в ФТА РК.