Космический аппарат MAVEN нашел у Марса закрученный магнитный "хвост"

23-10-2017, 08:34Согласно новым данным, собранным космическим аппаратом миссии MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission), у Марса имеется невидимый магнитный "хвост", который закручивается и искривляется под воздействием солнечного ветра. Напомним нашим читателям, что аппарат MAVEN был отправлен на околомарсианскую орбиту для выяснения вопроса о том, каким образом Марс, на котором в свое время существовала жизнь, растерял свою влагу и атмосферу, превратившись в сухое, холодное и враждебное к жизни место, которым он является на сегодняшний день. И процессы, в результате которых у Красной Планеты появляется закрученный магнитный "хвост", могут нести косвенную ответственность и за улетучивание тонкой атмосферы в космическое пространство."Мы обнаружили, что магнитный "хвост" Марса представляет собой уникальное явление в Солнечной системе" - рассказывает Джина Дибраксио (Gina DiBraccio), ученая из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда, - "Марсианский хвост совершенно не похож на хвост Венеры, планеты, не обладающей собственным магнитным полем. Кроме этого, магнитное поле Марса совсем не похоже и на магнитное поле Земли, которое вырабатывается в недрах и окружает нашу планету. Магнитное поле Марса является чем-то средним между магнитным полем Земли и Венеры".Исследователи выяснили, что основную роль в придании формы магнитному "хвосту" Марса играет процесс, называемый магнитным пересоединением (перезамыканием магнитных линий). Этот процесс отвечает за завихрения хвоста и заставляет его крутиться на углы до 45 градусов по направлению к направлению солнечного ветра. "Мы сравнили данные о направлении марсианского магнитного поля и направления солнечного ветра, и уровень их корреляции оказался достаточно высок" - рассказывает Джина Дибраксио.Марс потерял свое глобальное магнитное поле миллиарды лет назад, а его нынешнее магнитное поле формируется за счет областей остаточной намагниченности, расположенных на и под поверхностью планеты. Процесс магнитного пересоединения также может послужить причиной постоянной потери Марсом части верхних слоев атмосферы. В верхних слоях атмосферы присутствует достаточно большое количество электрически заряженных частиц, ионов, которые попадают под воздействие электрических и магнитных полей планеты. И при определенном взаимном расположении магнитного поля Марса и направления солнечного ветра, в результате перезамыкания магнитных линий силы магнитного поля могут выступать в качестве резинки "рогатки", выстреливающей ионы из атмосферы в космическое пространство.Для того, что бы произвести измерения формы магнитного поля Марса, аппарату MAVEN пришлось маневрировать достаточно много, изменяя положение своей орбиты относительно Солнца. Это позволило получить данные со всех областей над поверхностью Марса, составить точную карту магнитного "хвоста" планеты и подробную картину его взаимодействия с солнечным ветром.А в своих дальнейших исследования ученые планируют собрать в течение нескольких лет большее количество данных, которые покажут изменения магнитного хвоста планеты относительно его вращения и периодической смены областей остаточной намагниченности. "Магнитное поле Марса представляет собой действительно сложное образование, изучение которого является весьма интересным занятием" - рассказывает Джина Дибраксио.