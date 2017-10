Америку, Европу и Азию ждет высокая квартальная прибыль

Сегодня, 00:13

В третьем квартале 2017 года мир столкнулся с ураганами, неопределенностью с процессом выхода Великобритании из Европейского союза и пугающими ракетными испытаниями Северной Кореи. Однако инвесторам, ожидающим в ближайшие недели публикации финансовой отчетности, стоит все это игнорировать, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).



Мировая экономика показывает лучшие темпы роста за последние десять лет, несмотря на завершение периода низких процентных ставок. МВФ на прошлой неделе повысил свой прогноз экономического роста США, еврозоны, Японии и Китая, вопреки политической напряженности и стихийным бедствиям, пишет newsru.com.

«Глобальная макроэкономическая ситуация является очень хорошим фоном для корпоративных прибылей», — рассказал агентству Шон Тейлор, директор по инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе в компании Deutsche Asset Management, управляющей активами примерно на 840 млрд долларов по всему миру.

На этом фоне становится понятным, почему квартальный рост прибыли китайских технологических гигантов Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. составит, по прогнозам, не менее 45%. И почему показатели 83% компаний в индексе Standard & Poor’s 500, которые уже опубликовали свою отчетность, включая Goldman Sachs Group Inc и Johnson&Johnson, превысили прогнозы аналитиков.

Дефицит бюджета США достиг почти $666 млрд

В Европе операционная прибыль швейцарского производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont SA подскочила на 45% за шесть месяцев по 30 сентября в связи с огромным спросом на дорогие часы Cartier и Montblanc. Согласно прогнозам, американские компании из индекса S&P 500 сообщат о росте прибыли на 3,1% за третий квартал, а JPMorgan Chase & Co ожидает, что доходы европейских компаний увеличатся на 6%.

В Азии, по данным терминала Bloomberg, прибыль на акцию выросла на 21% для 43 компаний в индексе MSCI AC Asia Pacific, которые уже опубликовали отчетность.

Напомним, эксперты в пересмотренном прогнозе экономического развития, опубликованном 10 октября, отмечают, что мировая экономика развивается более быстрыми темпами, чем они предсказывали ранее.

В то же время, по мнению экономистов фонда, на фоне восстановления экономики средняя заработная плата растет чрезвычайно медленно — даже в богатых странах. Кроме того, экономический рост наблюдается не везде: в тяжелом положении находятся государства, экспортирующие нефть, а также те, где сложилась нестабильная ситуация.

Кроме того, за оптимистическими показателями экономического роста скрывается и гораздо более медленный, чем с 1996 года по 2005 год, рост производительности в долгосрочной перспективе.