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Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs

Сегодня, 00:11
Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs


Капитализация криптовалюты превысила отметку в 100 млрд долларов, тогда как капитализация Goldman Sachs находится на уровне чуть менее 97 млрд долларов, Morgan Stanley — 93 млрд долларов. Конкуренцию основной криптовалюте, по сути, составляет лишь французский BNP Paribas — около 100 млрд долларов. Отметим, что стоимость биткоина сейчас составляет чуть менее 6 тыс. долларов, в выходные криптовалюта превышала эту отметку, пишет vestifinance.ru.

Впрочем, один банк, чья капитализация намного превышает Bitcoin, все же есть: это JP Morgan, который стоит более 350 млрд долларов. Его глава Джеми Даймон не так давно называл криптовалюты «аферой» и заявил, что это «хуже, чем тюльпановая лихорадка». Он также добавил, что уволит любого банкира в своей компании, который торгует виртуальной валютой. В тот же день после заявления Даймона цена биткоина упала на 11%.


Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs

Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил $6 тысяч

Между тем, цена биткоина стремится преодолеть планку 10 тыс. долларов, считают респонденты, опрошенные на сайте канала CNBC. Из 23 118 человек, участвовавших в опросе, почти половина (49%) уверены, что биткоин будет стоить дороже 10 тыс. долларов за монету. Аналогичные прогнозы делают и участники рынка. Один из самых успешных трейдеров криптовалютами — Майк Новограц, предсказавший бурный рост криптовалют еще несколько лет назад, — считает, что криптовалюты будут колоссальным пузырем, но цены на них взлетят еще очень высоко, и на этом нужно заработать.

«Не забывайте, что пузыри случаются с вещами, которые фундаментально меняют мир. Пузырь в акциях железнодорожных компаний. Железные дороги фундаментально изменили мир, в котором мы живем. Интернет-пузырь изменил то, как мы живем. Когда я пытаюсь понять, как будет выглядеть наша жизнь через 5−10 лет, открывающиеся возможности увеличивают мою жизнерадостность как инвестора», — считает Майк Новограц.

С начала года стоимость биткоина прибавила более 400%, свидетельствуют данные биржи. Только за 2017 год первая криптовалюта прошла такие круглые значения, как 2 тыс., 3 тыс., 4 тыс., 5 тыс. долларов.

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