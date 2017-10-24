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Машины-монстры: Самая большая в мире турбина для атомных электростанций

Вчера, 08:35
Машины-монстры: Самая большая в мире турбина для атомных электростанций


Не так давно специалисты японской компании Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) закончили вибрационные испытания последней ступени паровой турбины для атомных электростанций. Длина одной лопатки (лопасти) этой турбины составляет 74 дюйма (1 880 миллиметров) и это самая длинная в мире лопатка паровой турбины на сегодняшний день. Для сравнения, предыдущая модель паровой турбины компании MHPS имела лопатки, длиной 54 дюйма (1 375 миллиметров).

Компания MHPS занималась разработкой и тестированием турбины с 74-дюймовыми лопатками уже достаточно давно. И вибрационный тест был последним шагом на пути новой турбины к промышленному производству. Этот тест проводился на номинальной скорости вращения турбины, ротор которой был установлен на быстродействующем стенде, позволяющем производит измерения балансировки и уровня вибрации, который, к тому же, является самым большим из подобных стендов во всем мире.

Машины-монстры: Самая большая в мире турбина для атомных электростанций


Проведенные испытания, в том числе и испытания под нагрузкой при повышенном давлении пара, показали, что турбина с 74-дюймовыми лопатками полностью соответствует всем заданным параметрам и будет безопасна в эксплуатации. Такие турбины предназначены для работы как на типовых атомных электростанциях, мощностью 1200 МВт, так и на станциях повышенной мощности, до 1500 МВт. Но даже при работе на ядерной энергетической установке, мощностью 1200 МВт, турбина с 74-дюймовыми лопатками будет вырабатывать большее количество электрической энергии, нежели турбина с 54-дюймовыми лопатками.

Помимо этого, новая турбина имеет более простую конструкцию, она нуждается в двух камерах высокого давления, в то время, как турбина с 54-дюймовыми лопатками нуждается в трех камерах. Это позволит строить более дешевые и простые новые атомные станции или упростить конструкцию уже имеющихся станций.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
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