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PwC оценила объем рынка дронов в мировой энергетике

Сегодня, 00:35
PwC оценила объем рынка дронов в мировой энергетике


Компания Pricewater house Coopers (PwC) оценивает объем глобального рынка решений с использованием дронов в электроэнергетическом секторе в 9,46 млрд долларов. Об этом говорится в отчете Центра разработки решений с использованием беспилотных летательных аппаратов PwC, в котором также рассмотрены способы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при построении, эксплуатации и материально-техническом обеспечении сетей энергетических компаний, пишет RNS.

Как отмечает PwC, согласно прогнозам, к 2020 году в связи с трансформацией энергетической отрасли, ростом использования возобновляемых источников энергии и увеличением спроса на развивающихся рынках, таких как Китай и Индия, общая протяженность энергосетей во всем мире увеличится до 6,8 млн км, или на 15% в сравнении с 2016 годом.


PwC оценила объем рынка дронов в мировой энергетике

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Стремясь обеспечить надежность систем энергоснабжения, регуляторные органы вводят механизмы стимулирования энергетических компаний, направленные на сокращение перебоев в снабжении, а также штрафные санкции за время простоя. Ежегодно отрасль несет убытки в размере 169 млрд долларов из-за аварий и вынужденного отключения сетей энергоснабжения.

«Компаниям электроэнергетической отрасли предстоит решить множество новых задач: они стоят на пороге цифровой революции. Необходимость перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, а также снижение цен вынуждает компании искать новые способы сохранения рентабельности. Компании трансформируют свои бизнес-модели, и дроны помогают им повысить уровень надежности энергодобычи, снабжения и распределения», — отметил партнер Центра разработки решений с использованием беспилотных летательных аппаратов PwC Михал Мазур.

По мнению экспертов PwC, один из ярких примеров применения БПЛА — это дрон, оборудованный огнеметом для очистки энергосетей от мусора. Более прозаичные области применения варьируются от предынвестиционного планирования, мониторинга строительных работ и управления активами до устранения таких угроз, как чрезмерно буйный рост растительности.

Данный отчет стал третьим в серии, посвященной использованию дронов. В первом отчете серии, опубликованном в мае 2016 года, был представлен обзор глобального рынка применения дронов, объем которого был оценен в 127 млрд долларов. Во втором отчете был выявлен потенциал применения дронов в секторе транспортной инфраструктуры в размере 45 млрд долларов.

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