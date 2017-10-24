Toyota и Национальный Олимпийский Комитет стали партнерами

Сегодня, 00:11

Компания «Тойота Мотор Казахстан» и Национальный Олимпийский комитет Казахстана намерены вместе продвигать олимпийские ценности и поддерживать национальную олимпийскую сборную страны.



Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Toyota примет активное участие в поддержке национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх, а также на других международных спортивных соревнованиях до 2024 года.

В Казахстане Toyota и НОК будут совместно работать над укреплением спортивного духа казахстанцев и продвижением олимпийских ценностей. Главные из них — это стремление к совершенству, победные традиции, взаимное уважение и крепкая дружба.

«Toyota является мировым лидером в своей области и глобальным партнером Международного Олимпийского комитета, и это партнерство означает твердую приверженность будущему МОК и Олимпийскому движению. Мы рады, что компания „Тойота Мотор Казахстан“ присоединяется к олимпийской семье Казахстана», — говорит генеральный секретарь НОК Казахстана Данияр Абулгазин.

В Toyota убеждены, что в Казахстане очень много ярких примеров, о которых необходимо рассказать. Это истории успеха наших спортсменов, которые способны вдохновить своей непоколебимой волей к победе миллионы соотечественников. Они — гордость страны и воплощение духа нашего народа.

На протяжении всей своей истории компания Toyota делает невозможное возможным благодаря стремлению, страсти к делу и совершенствованию, подвергая сомнению само определение невозможного. Все эти качества присущи олимпийским спортсменам и проявляются в их терпении, силе воли и упорстве.

«Олимпийские ценности схожи с принципами компании Toyota — это постоянное совершенствование и уважение к людям. Мы очень рады сотрудничеству с Национальным Олимпийским Комитетом. Toyota — это бренд, которому доверяют и любят в Казахстане, и для нас это честь продвигать казахстанских олимпийских спортсменов, героев, прославляющих страну на международной арене. Они должны ощущать поддержку своих соотечественников. Вместе с НОК мы будем объединять казахстанцев из самых разных сфер жизни, руководствуясь спортивными ценностями, которые заключаются не только в достижении поставленных целей, но и в крепкой дружбе, солидарности и честности», — отметил президент «Тойота Мотор Казахстан» г-н Кит Мэтью Симмонс.

Кроме того, «Тойота Мотор Казахстан» запустит в ноябре глобальную кампанию Start Your Impossible, цель которой — вдохновить и объединить сотрудников, партнеров и клиентов Toyota. Это история о стремлении Toyota к созданию более открытого, сильного общества, в котором каждый может добиваться «невозможного». Главными героями этой кампании станут олимпийские спортсмены Казахстана.