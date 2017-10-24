Новости / Государство

Toyota и Национальный Олимпийский Комитет стали партнерами

Сегодня, 00:11
Toyota и Национальный Олимпийский Комитет стали партнерами


Компания «Тойота Мотор Казахстан» и Национальный Олимпийский комитет Казахстана намерены вместе продвигать олимпийские ценности и поддерживать национальную олимпийскую сборную страны.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Toyota примет активное участие в поддержке национальной сборной Казахстана на Олимпийских играх, а также на других международных спортивных соревнованиях до 2024 года.

В Казахстане Toyota и НОК будут совместно работать над укреплением спортивного духа казахстанцев и продвижением олимпийских ценностей. Главные из них — это стремление к совершенству, победные традиции, взаимное уважение и крепкая дружба.

«Toyota является мировым лидером в своей области и глобальным партнером Международного Олимпийского комитета, и это партнерство означает твердую приверженность будущему МОК и Олимпийскому движению. Мы рады, что компания „Тойота Мотор Казахстан“ присоединяется к олимпийской семье Казахстана», — говорит генеральный секретарь НОК Казахстана Данияр Абулгазин.

В Toyota убеждены, что в Казахстане очень много ярких примеров, о которых необходимо рассказать. Это истории успеха наших спортсменов, которые способны вдохновить своей непоколебимой волей к победе миллионы соотечественников. Они — гордость страны и воплощение духа нашего народа.

Toyota и Национальный Олимпийский Комитет стали партнерами

На протяжении всей своей истории компания Toyota делает невозможное возможным благодаря стремлению, страсти к делу и совершенствованию, подвергая сомнению само определение невозможного. Все эти качества присущи олимпийским спортсменам и проявляются в их терпении, силе воли и упорстве.

«Олимпийские ценности схожи с принципами компании Toyota — это постоянное совершенствование и уважение к людям. Мы очень рады сотрудничеству с Национальным Олимпийским Комитетом. Toyota — это бренд, которому доверяют и любят в Казахстане, и для нас это честь продвигать казахстанских олимпийских спортсменов, героев, прославляющих страну на международной арене. Они должны ощущать поддержку своих соотечественников. Вместе с НОК мы будем объединять казахстанцев из самых разных сфер жизни, руководствуясь спортивными ценностями, которые заключаются не только в достижении поставленных целей, но и в крепкой дружбе, солидарности и честности», — отметил президент «Тойота Мотор Казахстан» г-н Кит Мэтью Симмонс.

Кроме того, «Тойота Мотор Казахстан» запустит в ноябре глобальную кампанию Start Your Impossible, цель которой — вдохновить и объединить сотрудников, партнеров и клиентов Toyota. Это история о стремлении Toyota к созданию более открытого, сильного общества, в котором каждый может добиваться «невозможного». Главными героями этой кампании станут олимпийские спортсмены Казахстана.

  • Просмотров: 35
Похожие материалы
  • Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане Toyota и НПК будут продвигать паралимпийский спорт в Казахстане
  • Toyota не будет сотрудничать с Tesla Toyota не будет сотрудничать с Tesla
  • Toyota поддержит разработчиков летающих авто Toyota поддержит разработчиков летающих авто
  • Toyota запустит в Токио водородный автобус Toyota запустит в Токио водородный автобус
  • Toyota отзывает в Казахстане 1440 автомобилей RAV4 Toyota отзывает в Казахстане 1440 автомобилей RAV4
    • Отзывы читателей
    PwC оценила объем рынка дронов в мировой энергетике PwC оценила объем рынка дронов в мировой энергетике Государство Сегодня, 00:35
    Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы Государство Сегодня, 00:26
    Америку, Европу и Азию ждет высокая квартальная прибыль Америку, Европу и Азию ждет высокая квартальная прибыль Государство Сегодня, 00:13
    Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs Государство Сегодня, 00:11
    Toyota и Национальный Олимпийский Комитет стали партнерами Toyota и Национальный Олимпийский Комитет стали партнерами Государство Сегодня, 00:11
    Пять главных научных открытий, являющихся следствием успешной Пять главных научных открытий, являющихся следствием успешной "охоты" на гравитационные волны KnowHow 22-10-2017, 10:22
    Технология распределенных наблюдений позволит составить самую точную и подробную карту Млечного Пути Технология распределенных наблюдений позволит составить самую точную и подробную карту Млечного Пути KnowHow 22-10-2017, 10:22
    Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями Государство 22-10-2017, 00:39
    Uber составил список самых популярных запросов в службу поддержки Uber составил список самых популярных запросов в службу поддержки Государство 22-10-2017, 00:38
    IWF смягчила наказание для юношеской сборной IWF смягчила наказание для юношеской сборной Государство 22-10-2017, 00:37
    Алматинцы купили в обменных пунктах $3 млрд Алматинцы купили в обменных пунктах $3 млрд Государство 22-10-2017, 00:28
    Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил $6 тысяч Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил $6 тысяч Государство 22-10-2017, 00:21
    Новый нейроморфный процессор сможет Новый нейроморфный процессор сможет "забывать" данные, в которых он больше не нуждается KnowHow 21-10-2017, 09:45
    Новый ионный двигатель X3 продемонстрировал рекордные показатели мощности и силы создаваемой им тяги Новый ионный двигатель X3 продемонстрировал рекордные показатели мощности и силы создаваемой им тяги KnowHow 21-10-2017, 09:45
    Технологии магнитоплазменной защиты космических аппаратов готовы к первым испытаниям на спутниках CubeSat Технологии магнитоплазменной защиты космических аппаратов готовы к первым испытаниям на спутниках CubeSat KnowHow 21-10-2017, 09:44
    Более мощная версия программы AlphaGo самостоятельно достигла уровня совершенства всего за три дня Более мощная версия программы AlphaGo самостоятельно достигла уровня совершенства всего за три дня KnowHow 20-10-2017, 08:34
    Unitree Robotics - китайская Unitree Robotics - китайская "реинкарнация" компании Boston Dynamics KnowHow 20-10-2017, 08:33
    Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге Байтерек девелопмент выкупил облигации акиматов на 24,5 млрд тенге Государство 20-10-2017, 00:38
    Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны Будет составлен рейтинг качества жилых домов и бизнес-центров Астаны Государство 20-10-2017, 00:34
    В Актау построят 35-этажный жилой комплекс В Актау построят 35-этажный жилой комплекс Государство 20-10-2017, 00:30