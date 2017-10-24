В Голландии открылся первый в мире мост, построенный при помощи трехмерной печати

Вчера, 08:34Представители администрации города Гемерт, находящегося на юго-востоке Голландии, провели церемонию открытия первого в мире бетонного моста, построенного при помощи технологий трехмерной печати. Конструкции этого моста, на строительство которого ушло три месяца, состоят из 800 слоев бетона. При этом, в строительстве использовался не обычный бетон, а особый высокопрочный бетон, предназначенный специально для строительного трехмерного принтера."Новый мост весьма невелик. Но он был построен при помощи трехмерного принтера, что делает его уникальным и единственным таким в мире на сегодняшний день" - рассказывает Тео Сэлет (Theo Salet), представитель Технологического университета Эйндховена (Eindhoven University of Technology), - "Одним из преимуществ технологии строительной трехмерной печати является то, что трехмерный принтер укладывает бетон только в необходимых для этого местах. В результате расходуется меньшее количество строительных материалов, чем при традиционном методе, когда обычный бетон заливается в предварительно подготовленные деревянные формы (опалубку)".Перед сдачей сооружения в эксплуатацию, мост с 8-метровыми пролетами был проверен на безопасность специалистами строительной компании BAM Infra. Несмотря на то, что мост предназначен исключительно для движения по нему велосипедистов, его конструкция способна выдержать вес грузовика, нагруженного двумя тоннами груза."Сейчас мы смотрим на будущее строительных технологий" - рассказывает Маринус Шиммель (Marinus Schimmel), руководитель компании BAM Infra, - "Мы уже давно ищем новые методы и подходы, которые позволят возводить объекты городской инфраструктуры с меньшими затратами и с большей скоростью. И в данном случае мы получили убедительные доказательства того, что для трехмерной печати требуется меньшее количество строительных материалов, человеческих ресурсов, а при ее использовании практически не получается никаких отходов".Отметим, что мост в Гемерте является не первым мостом, строительство которого ведется в Голландии при помощи технологий трехмерной печати. Кроме этого, голландская компания MX3D "печатает" сейчас мост из нержавеющей стали в Амстердаме. В настоящее время работы завершены более чем на треть, завершение процесса печати ожидается к марту следующего года, а к июню планируется сдача этого моста, соединяющего берега Амстердамского канала.