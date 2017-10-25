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Компания Volkswagen нацелилась на мировой рекорд по скорости подъема на вершину Пайкс-Пик на электрической тяге

25-10-2017, 08:35
Компания Volkswagen нацелилась на мировой рекорд по скорости подъема на вершину Пайкс-Пик на электрической тяге


Международное соревнование на скорость подъема на вершину Пайкс-Пик, Pikes Peak International Hillclimb, уже достаточно давно является своего рода полигоном, на котором в самых жестких условиях испытываются все узлы и детали автомобилей, принимающих участие в гонке. За последние годы в гонке начали принимать не только классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания, подъем на вершину уже совершали автомобили-роботы и полностью электрические автомобили. А известная автомобильная компания Volkswagen всерьез нацелилась на победу в гонках 2018 года. Недавно они представили полностью электрический гоночный автомобиль, который был разработан только с одной целью - подняться на вершину Пайкс-Пик за рекордно короткое время.

Отметим, что электрические автомобили уже занимали первое и второе место в гонке в 2015 году, а в 2016 году ими был взят девятиминутный барьер. Гоночная трасса имеет длину 20 километров (12.4 мили), разница высоты между стартом и финишем составляет 1432 метра (4700 футов), а финишная черта находится на высоте 4270 метров (14000 футов) над уровнем моря.

В настоящее время обладателем рекорда подъема на Пайкс-Пик на электрической тяге является Рис Миллен (Rhys Millen), гоночный автомобиль которого e0 PP100 преодолел дистанцию за 8 минут и 57.11 секунд. Самыми быстрыми серийными электрическими автомобилями в этой гонке стали Tesla SP90D (11 минут 48 секунд) и Faraday Future FF91 (11 минут и 25.082 секунды).

Представители компании Volkswagen пока еще не опубликовали никакой информации, кроме снимка темного силуэта экспериментального гоночного автомобиля. Технологии, которые пройдут испытания в этом автомобиле, будут использованы позже в новых версиях электрических вариантов Volkswagen Golf и Kombi. И, согласно планам компании Volkswagen, количество выпускаемых ею полностью электрических моделей должно к 2025 году составить 23 модели разного класса.

"Подъем на вершину Пайкс-Пик - это одна из самых известных в мире автомобильных гонок "на выживание"" - рассказывает доктор Франк Велш (Dr Frank Welsch), член правления Volkswagen Passenger Cars Brand, - "Эта гонка является самым тяжелым испытанием для всех систем автомобилей и поэтому она идеально подходит для демонстрации возможностей новых технологий. В нашем гоночном электрическом автомобиле использована новая система аккумуляторных батарей, двигатели и другие узлы, которые, возможно, практически без изменений или с минимальными изменениями перекочуют в наши серийные модели, количество которых значительно увеличится через небольшой промежуток времени".
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