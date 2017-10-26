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Британия потеряет 1,3 млрд фунтов без энергии ветра

Сегодня, 00:15
Британия потеряет 1,3 млрд фунтов без энергии ветра


Запрет на субсидии для новых береговых ветряных электростанций в Британии может увеличить траты на электроэнергию на 1 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов) в течение пяти лет из-за отказа от одного из самых дешевых видов энергии, пишут vestifinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

Генерация энергии от береговых ветряных электростанций обходится на 100 млн фунтов стерлингов в год дешевле, чем на ядерных реакторах или заводах по производству энергии из биомассы, согласно исследованию лондонской некоммерческой организации Energy & Climate Intelligence Unit.

Экономия достигнет 1 млрд фунтов в течение пяти лет, если в течение первого года будет установлено 1 гигаватт мощности, а в последующие годы еще 500 мегаватт, отметили в ECIU, призвав консервативное правительство Терезы Мэй разрешить ветряным электростанциям конкурировать за контракты на следующем аукционе, который должен состояться в 2019 г.

По данным исследования, проведенного в этом году компанией Baringa Partners LLP, энергия с береговых электростанций обойдется всего в 50 фунтов за мегаватт-час. ECIU сравнил эту оценку с аукционом в прошлом месяце, в результате которого Dong Energy A/S выиграла контракт на поставку электроэнергии с морских электростанций за 57,50 фунта за мегаватт-час.

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