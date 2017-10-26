Fitch подтвердил рейтинги Казахстана — прогноз «cтабильный»

Сегодня, 00:30

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Казахстана в иностранной валюте на уровне «BBB» со «Стабильным» прогнозом. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

«РДЭ Казахстана, с одной стороны, отражают сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства, а, с другой стороны, принимают во внимание высокую зависимость от сырьевого сектора, слабые банковский сектор и индикаторы качества управления, а также волатильные макроэкономические показатели в сравнении с сопоставимыми эмитентами с рейтингом „BBB“. Продолжается адаптация экономики к шоку по ценам на нефть в последние годы, чему способствуют гибкость валютного курса, реформы монетарной политики, реструктурирование банковского сектора и фискальные стимулы», — отмечают аналитика.

По прогнозам, дефицит общегосударственного бюджета согласно определению МВФ увеличится до 6,5% ВВП в 2017 году с 4,1% в 2016 году ввиду единовременных затрат (которые по оценкам составят 4,2% ВВП) на рекапитализацию крупнейшегобанка страны Казкоммерцбанка. «Рекапитализация также частично финансируется за счет выпуска внутреннего долга. В 2018 году прогнозируется сокращение дефицита до 2,5% ВВП, учитывая отсутствие трансфертов для финансового сектора и завершение программы стимулирования „Нурлы Жол“. Планируемые постепенные сокращения гарантированных трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан („НФРК“), которые обусловят уменьшение расходных обязательств на уровне госбюджета, и растущие нефтяные доходы будут поддерживать прогнозируемое агентством снижение дефицита до 1,4% ВВП к 2019 году», — поясняют в Fitch.

Аналитики отмечают, что активы НФРК подкрепляют сильный суверенный баланс. Хотя активы НФРК снизились в 2017 году из-за необходимости финансирования более высокого уровня дефицита, по прогнозам они составят 37% ВВП на конец года и будут поддерживать показатель чистого долга на уровне -14% ВВП в сравнении с медианой для сопоставимых эмитентов в 32,1%. «По ожиданиям агентства, активы НФРК будут превышать 30% ВВП в течение прогнозного периода до конца 2019 года. Повышение доходов от приватизации ввиду планируемых в 2018 году IPO в отношении миноритарных долей в Air Astana, Казахтелекоме и Казатомпроме дает возможность для улучшения прогноза по активам НФРК, поскольку доход от IPO будет переведен в НФРК», — заметили аналитики.

По прогнозам дефицит счета текущих операций сократится до 3,3% ВВП в 2017 году по сравнению с 6,4% в 2016 году ввиду более высоких доходов от экспорта нефти и других сырьевых товаров. «Существенное улучшение профицита торгового баланса частично нивелируется увеличением оттока чистых доходов в результате выплат преимущественно зарубежному консорциуму, осуществляющему разработку и эксплуатацию Кашаганского нефтяного месторождения. Более высокие объемы добычи нефти и цены на нефть приведут к дальнейшему сокращению дефицита в период до 2019 года, хотя значительный импорт, связанный с прямыми иностранными инвестициями, и отток доходов обусловят сохранение дефицита счета текущих операций в течение прогнозного периода. Fitch ожидает, что дефицит будет полностью финансироваться за счет прямых иностранных инвестиций», — отметили аналитики.

Уточняется, что показатели внешнего баланса являются очень сильными. «Чистые суверенные иностранные активы по прогнозам будут равны 51% от ВВП на конец 2017 года в сравнении с медианой для рейтинга „BBB“ в 3,6% за счет иностранных активов НФРК и значительных валютных резервов (которые в сумме эквивалентны 15 месяцам текущих платежей в иностранной валюте). Чистый внешний долг, прогнозируемый на уровне 21,8% от ВВП на конец 2017 года, выше медианы у сопоставимых эмитентов (-1,1%), но отражает в основном долг в секторе ТЭК, связанный с прямыми иностранными инвестициями, а 63% валового внешнего долга частного сектора в конце 2016 года относилось к внутрикорпоративному долгу», — заметили в Fitch.

Fitch прогнозирует, что чистый внешний долг будет снижаться в течение прогнозного периода ввиду значительных прямых иностранных инвестиций и более низкого дефицита счета текущих операций. С учетом низкой доли краткосрочного внешнего долга, показатель ликвидности, по расчетам Fitch, находится на очень комфортном уровне и по прогнозам составит 303% на конец 2017 года в сравнении с медианой для сопоставимых эмитентов в 177%.

«Продолжается корректировка кредитно-денежной и валютной политики, но она остается слабой в сравнении с сопоставимыми эмитентами. Инфляция находится в рамках целевого диапазона центрального банка в 6%-8% на 2017 год за полный год (7,1% в сентябре), а 12-месячные инфляционные ожидания населения были равны 6,5% в сентябре. Монетарная политика способствовала такому результату, но передаточные каналы являются слабыми. Недавние периоды слабого тенге приводили к тому, что центральный банк объявлял о своем вмешательстве, и данные меры, как представляется, соответствуют его политике вмешательства только для сглаживания траектории валюты. Долларизация депозитов остается высокой, но сократилась до 48,7% на конец сентября», — заметили аналитики.

Рейтинговое агентство считает, что «банковский сектор является очень слабым относительно сопоставимых эмитентов». «Он имеет индикатор банковской системы по методологии Fitch «b». В то же время проводится его расчистка. Приобретение доминирующего банка, ККБ, Народным банком Казахстана («BB"/прогноз «Стабильный») было завершено и дало более финансово устойчивого основного игрока. Власти направляют свое внимание на банки следующего эшелона. Была создана дочерняя структура центрального банка для поддержки рекапитализации банков с минимальным уровнем общего капитала в 45 млрд. тенге, и, по оценкам государства, соответствующие затраты составят 500 млрд. тенге — 700 млрд. тенге (1%-1,3% ВВП), в зависимости от того, предоставят ли существующие акционеры банков новый капитал. Fitch полагает, что расходы могут быть выше ввиду слабой системы отчетности по кредитам и неопределенности относительно источника взносов капитала от частных акционеров. Потребности в рекапитализации являются управляемыми в сравнении с размером суверенных активов», — отмечают аналитики.

Идет восстановление экономического роста, и пятилетние темпы роста находятся в соответствии с медианным показателем для сопоставимых эмитентов, несмотря на шок по ценам на нефть и связанные с этим негативные последствия. По прогнозам рост увеличится до 3,4% в 2017 году ввиду возобновления добычи на гигантском Кашаганском месторождении.

На экспорт продукции горнодобывающей и обрабатывающей отраслей позитивно влияет более сильная внешняя конъюнктура. «Потребительский спрос восстанавливается, несмотря на продолжающееся снижение реальных доходов, после замедления в течение нескольких лет. Перспективы роста остаются хорошими. Добыча на Кашаганском месторождении будет наращиваться в 2018 и 2019 годах, а затем выйдет на полную мощность в 2020 году. Также ведутся работы по расширению месторождения Тенгиз (затраты в 36 млрд. долларов в 2017—2022 годах). Структурная реформа продвигается вперед в некоторых областях, хотя потребуется время, чтобы она обеспечила более сильный ненефтяной рост.

Основные факторы, которые вместе или в отдельности могут привести к негативному рейтинговому действию:

— Ослабление суверенного внешнего баланса.

— Материализация существенных условных обязательств, сверх уже выявленных, для суверенного баланса со стороны банковского сектора.

— Политика, которая негативно сказалась бы на бюджетной консолидации или на доверии к монетарной политике.

Основные факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к позитивному рейтинговому действию:

— Устойчивое восстановление внешних и фискальных буферов.

— Устойчивое улучшение ситуации в банковском секторе.

— Шаги, направленные на снижение уязвимости государственных финансов и экономики к резким негативным изменениям цены на нефть в будущем.

Ключевые допущения



Fitch исходит из того, что цена на нефть Brent в среднем составит 52,5 доллара за баррель в 2017 и 2018 годах и 55 долларов за баррель в 2019 году.



