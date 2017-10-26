Lenovo представляет свою самую широкую линейку продуктов для ЦОД:

Сегодня, 00:14

Новая линейка продуктов и решений ThinkSystem и ThinkAgile, на базе процессоров семейства Intel® Xeon® Platinum, в числе которых — серверы, системы хранения данных, сетевые устройства, программное обеспечение и сервисы для ЦОД — теперь и в Казахстане. Данные продукты отвечают всем требованиям современных тенденций развития ИТ-инфраструктуры в условиях «революции интеллектуальных технологий».

Цифровая трансформация подразумевает стремительное увеличение объемов данных, которые надо эффективно и быстро обрабатывать, хранить и анализировать. Поддержка таких технологий, как аналитика данных, высокопроизводительные вычисления, гибридное облако, искусственный интеллект и машинное обучение выдвигает новые требования к возможностям ИТ-инфраструктуры. Определенно, цифровая трансформация начинается с ЦОД.

Согласно опросу генеральных и технических директоров предприятий, проведенному недавно компанией IDC, 72% респондентов полагают, что поддержка цифровых преобразований и роста предприятия — главный принцип, лежащий в основе принятия решений по вопросам организации ИТ-инфраструктуры. Требования заказчиков растут — это стимулирует производителей разрабатывать более надежные, гибкие и высокопроизводительные решения.

Lenovo, мировой лидер по удовлетворенности заказчиков и надежности серверного оборудования на архитектуре x86, поставила перед собой задачу разработать инновационные решения для ЦОД, которые бы отвечали требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. Результатом работы стало создание новых торговых марок — ThinkSystem и ThinkAgile бренда Think, который в этом году отмечает уже свое 25-летие. Представленные решения предлагают новый гибкий подход к построению ИТ-инфраструктуры предприятия, способной подстраиваться под растущие потребности бизнеса.

Производители учли все аспекты современной цифровизации, которая сегодня наблюдается в компаниях. Система ThinkSystem, включающая в себя серверы, СХД и сетевое оборудование, предоставляет заказчикам возможность построить эффективно работающую ИТ-инфраструктуру, не усложняя ее. Продукты серии ThinkSystem совместимы с другими элементами ИТ-инфраструктуры, существующими на предприятии. Это позволяет компании обновлять свою ИТ-систему, не выстраивая ее при этом заново. Сильными сторонами решений ThinkAgile являются способность подстроиться под изменяющиеся ИТ- и бизнес-потребности предприятия, высокая скорость вычислительных операций, простота управления ИТ-инфраструктурой, а также динамичность и гибкость облачных сервисов.

Все эти характеристики, подкрепленные способностью систем снижать затраты и упрощать инфраструктуру по сравнению с традиционными решениями, дают основание предположить, что Lenovo ThinkSystem и ThinkAgile — это новый «золотой стандарт» для отрасли, который, возможно, скоро станет основой для дата-центра будущего.

Новая линейка решений ThinkSystem и ThinkAgile уже доступна для заказов в Казахстане.