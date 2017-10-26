НАСА готовится возобновить бурильные операции, производимые марсоходом Curiosity

Вчера, 08:42Нашим постоянным читателям хорошо известно, что у марсохода Curiosity имеется портативная бурильная установка, при помощи которой марсоход собирает образцы марсианских пород для их дальнейшего химического анализа. Но в декабре прошлого года бур марсохода сломался, что вынудило руководство миссии Mars Science Laboratory (MSL) внести серьезные коррективы в их планы. И недавно, после 10-месячного перерыва в проведении бурильных работ, марсоход Curiosity снова задействовал свой бур. Последовательность переданных с Земли команд активировала абсолютно новый способ использования буровой установки и успех первых испытаний этого способа позволяет надеяться на то, что марсоходу удастся возобновить программу намеченных ранее бурильных операций в полном объеме.Напомним нашим читателям, что бурильная установка марсохода перестала работать должным образом еще до того момента, когда марсоход приступил к поискам следов органических соединений в марсианской окружающей среде. Некоторые из органических молекул являются четкими признаками существования жизни в прошлом Красной Планеты. И анализ всех обнаруженных органических соединений может сказать, насколько пригодной для жизни был Марс в его далеком прошлом, когда он имел достаточно плотную атмосферу и жидкую воду на поверхности.Манипулятор марсохода использовал два стабилизатора, упора, которые входили в контакт с поверхностью, прежде чем выдвигалось вращающееся сверло. В результате возникшей в конце прошлого года механической неисправности форма одного из стабилизаторов нарушилась и бурильная установка утратила способность надежно фиксироваться над точкой бурения. Марсоход продолжил работу, используя другие оставшиеся у него инструменты, а группа инженеров занялась поисками метода устранения неисправности или нового способа фиксации и использования буровой установки.В течение нескольких месяцев инженеры проверили целый ряд возможных вариантов решений здесь на Земле, ведь в распоряжении Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения имеется специальный полигон, аналог европейского полигона "Mars yard", куда был "загнан" двойник марсохода Curiosity.Инженеры НАСА придумали новый способ бурения, в котором сверло вводится в камень не собственным приводом бурильной установки, а движением манипулятора марсохода. Испытания такого режима бурения были проведены 17 сентября 2017 года. Марсоход медленно погружал вращающееся сверло в скалу, "наваливаясь" на манипулятор своим весом, для чего ему пришлось совершать сложные боковые перемещения. А специальный датчик производил замеры прикладываемого усилия для того, чтобы сверло не застряло в скале, не "привязав" к ней сам марсоход до конца его дней."Этот случай стал первым разом, когда нам удалось погрузить сверло в марсианскую скалу без использования стабилизаторов" - рассказывает Дуглас Кляйн (Douglas Klein), главный инженер группы, занимавшейся проблемой возобновления бурильных операций, - "Это стало возможным благодаря испытаниям на Земле, которые дали нам информацию от том, как данные от датчика силы и величины вращающего момента на манипуляторе робота соотносятся с реальными силами, действующими на манипулятор".Помимо изменения самой процедуры использования буровой установки, специалисты НАСА ищут способ доставки образцов материала, не используя механизм подачи сверла, который был задействован в такой операции ранее. Это также является очень сложной и важной задачей, ведь если марсоходу придется извлечь сверло из пробуренного отверстия и взять образцы, то у него уже не будет очень мало шансов снова попасть в это же отверстие и продолжить бурение.В настоящее время марсоход Curiosity находится в месте под названием "Vera Rubin Ridge", расположенном на более низком склоне горы Шарп. Там аппарат изучает залежи и выходы на поверхность минерала под названием гематит, состоящего преимущественно из оксидов железа. Этот минерал обычно образуется во влажных областях и в нем могут содержаться следы существовавшей там в прошлом жизни.