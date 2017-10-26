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НАСА готовится возобновить бурильные операции, производимые марсоходом Curiosity

Вчера, 08:42
НАСА готовится возобновить бурильные операции, производимые марсоходом Curiosity


Нашим постоянным читателям хорошо известно, что у марсохода Curiosity имеется портативная бурильная установка, при помощи которой марсоход собирает образцы марсианских пород для их дальнейшего химического анализа. Но в декабре прошлого года бур марсохода сломался, что вынудило руководство миссии Mars Science Laboratory (MSL) внести серьезные коррективы в их планы. И недавно, после 10-месячного перерыва в проведении бурильных работ, марсоход Curiosity снова задействовал свой бур. Последовательность переданных с Земли команд активировала абсолютно новый способ использования буровой установки и успех первых испытаний этого способа позволяет надеяться на то, что марсоходу удастся возобновить программу намеченных ранее бурильных операций в полном объеме.

Напомним нашим читателям, что бурильная установка марсохода перестала работать должным образом еще до того момента, когда марсоход приступил к поискам следов органических соединений в марсианской окружающей среде. Некоторые из органических молекул являются четкими признаками существования жизни в прошлом Красной Планеты. И анализ всех обнаруженных органических соединений может сказать, насколько пригодной для жизни был Марс в его далеком прошлом, когда он имел достаточно плотную атмосферу и жидкую воду на поверхности.

Манипулятор марсохода использовал два стабилизатора, упора, которые входили в контакт с поверхностью, прежде чем выдвигалось вращающееся сверло. В результате возникшей в конце прошлого года механической неисправности форма одного из стабилизаторов нарушилась и бурильная установка утратила способность надежно фиксироваться над точкой бурения. Марсоход продолжил работу, используя другие оставшиеся у него инструменты, а группа инженеров занялась поисками метода устранения неисправности или нового способа фиксации и использования буровой установки.

В течение нескольких месяцев инженеры проверили целый ряд возможных вариантов решений здесь на Земле, ведь в распоряжении Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения имеется специальный полигон, аналог европейского полигона "Mars yard", куда был "загнан" двойник марсохода Curiosity.

НАСА готовится возобновить бурильные операции, производимые марсоходом Curiosity


Инженеры НАСА придумали новый способ бурения, в котором сверло вводится в камень не собственным приводом бурильной установки, а движением манипулятора марсохода. Испытания такого режима бурения были проведены 17 сентября 2017 года. Марсоход медленно погружал вращающееся сверло в скалу, "наваливаясь" на манипулятор своим весом, для чего ему пришлось совершать сложные боковые перемещения. А специальный датчик производил замеры прикладываемого усилия для того, чтобы сверло не застряло в скале, не "привязав" к ней сам марсоход до конца его дней.

"Этот случай стал первым разом, когда нам удалось погрузить сверло в марсианскую скалу без использования стабилизаторов" - рассказывает Дуглас Кляйн (Douglas Klein), главный инженер группы, занимавшейся проблемой возобновления бурильных операций, - "Это стало возможным благодаря испытаниям на Земле, которые дали нам информацию от том, как данные от датчика силы и величины вращающего момента на манипуляторе робота соотносятся с реальными силами, действующими на манипулятор".

Помимо изменения самой процедуры использования буровой установки, специалисты НАСА ищут способ доставки образцов материала, не используя механизм подачи сверла, который был задействован в такой операции ранее. Это также является очень сложной и важной задачей, ведь если марсоходу придется извлечь сверло из пробуренного отверстия и взять образцы, то у него уже не будет очень мало шансов снова попасть в это же отверстие и продолжить бурение.

В настоящее время марсоход Curiosity находится в месте под названием "Vera Rubin Ridge", расположенном на более низком склоне горы Шарп. Там аппарат изучает залежи и выходы на поверхность минерала под названием гематит, состоящего преимущественно из оксидов железа. Этот минерал обычно образуется во влажных областях и в нем могут содержаться следы существовавшей там в прошлом жизни.
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