Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO

Сегодня, 00:34

Внутренние и международные биржи, такие как Нью-Йорк, Лондон, Токио и Гонконг, рассматриваются для частичного размещения нефтяного гиганта Саудовской Аравии, заявил глава Saudi Aramco, пишет vestifinance.ru со ссылкой на Reuters.



«Вся подробная информация в настоящее время рассматривается нашим акционером, и со временем будет принято решение о месте проведения листинга», — сказал журналистам на инвестиционной конференции в Эр-Рияде генеральный директор Aramco Амин Нассер.

Компания заявила, что планирует провести IPO в 2018 г. На вопрос, рассматривается ли вариант проведения IPO в 2019 г., Нассер ответил отрицательно.

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Как сообщали «Вести.Экономика», Saudi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO в следующем году. IPO Aramco является частью «Видения-2030» — плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов.

Размещение должно пройти на саудовской бирже Tadawul, а также на одной или нескольких международных площадках.

Aramco до сих пор не выбрала международную площадку для листинга, хотя Нью-Йорк и Лондон считаются основными кандидатами. Компания наняла консультантов для сделки, но не выбрала букраннеров, рассказали источники Reuters в банковских кругах.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Саудовская Аравия склоняется к тому, чтобы выбрать Нью-Йорк в качестве основной площадки для размещения акций Aramco, хотя некоторые финансовые и юридические консультанты рекомендовали Лондон как менее проблематичный и рискованный вариант.