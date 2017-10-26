Новости / Государство

Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO

Сегодня, 00:34
Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO


Внутренние и международные биржи, такие как Нью-Йорк, Лондон, Токио и Гонконг, рассматриваются для частичного размещения нефтяного гиганта Саудовской Аравии, заявил глава Saudi Aramco, пишет vestifinance.ru со ссылкой на Reuters.

«Вся подробная информация в настоящее время рассматривается нашим акционером, и со временем будет принято решение о месте проведения листинга», — сказал журналистам на инвестиционной конференции в Эр-Рияде генеральный директор Aramco Амин Нассер.

Компания заявила, что планирует провести IPO в 2018 г. На вопрос, рассматривается ли вариант проведения IPO в 2019 г., Нассер ответил отрицательно.


Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO

Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти

Как сообщали «Вести.Экономика», Saudi Aramco планирует продать до 5% акций в ходе IPO в следующем году. IPO Aramco является частью «Видения-2030» — плана наследного принца Мухаммеда бин Салмана по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов.

Размещение должно пройти на саудовской бирже Tadawul, а также на одной или нескольких международных площадках.

Aramco до сих пор не выбрала международную площадку для листинга, хотя Нью-Йорк и Лондон считаются основными кандидатами. Компания наняла консультантов для сделки, но не выбрала букраннеров, рассказали источники Reuters в банковских кругах.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Саудовская Аравия склоняется к тому, чтобы выбрать Нью-Йорк в качестве основной площадки для размещения акций Aramco, хотя некоторые финансовые и юридические консультанты рекомендовали Лондон как менее проблематичный и рискованный вариант.

  • Просмотров: 36
Похожие материалы
  • Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти Saudi Aramco вложит $300 млрд в добычу нефти
  • Банк Moelis & Co. возглавит IPO Saudi Aramco Банк Moelis & Co. возглавит IPO Saudi Aramco
  • Saudi Aramco планирует провести IPO сразу на нескольких биржах Saudi Aramco планирует провести IPO сразу на нескольких биржах
  • Saudi Aramco: Цены на нефть будут расти в 2017 году Saudi Aramco: Цены на нефть будут расти в 2017 году
  • Саудовская Аравия существенно увеличит добычу нефти Саудовская Аравия существенно увеличит добычу нефти
    • Отзывы читателей
    Астана продлевает политику «открытого неба» Астана продлевает политику «открытого неба» Государство Сегодня, 00:40
    Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO Государство Сегодня, 00:34
    Fitch подтвердил рейтинги Казахстана — прогноз «cтабильный» Fitch подтвердил рейтинги Казахстана — прогноз «cтабильный» Государство Сегодня, 00:30
    Британия потеряет 1,3 млрд фунтов без энергии ветра Британия потеряет 1,3 млрд фунтов без энергии ветра Государство Сегодня, 00:15
    Lenovo представляет свою самую широкую линейку продуктов для ЦОД: Lenovo представляет свою самую широкую линейку продуктов для ЦОД: Государство Сегодня, 00:14
    Машины-монстры: Самая большая в мире турбина для атомных электростанций Машины-монстры: Самая большая в мире турбина для атомных электростанций KnowHow 24-10-2017, 08:35
    В Голландии открылся первый в мире мост, построенный при помощи трехмерной печати В Голландии открылся первый в мире мост, построенный при помощи трехмерной печати KnowHow 24-10-2017, 08:34
    PwC оценила объем рынка дронов в мировой энергетике PwC оценила объем рынка дронов в мировой энергетике Государство 24-10-2017, 00:35
    Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы Государство 24-10-2017, 00:26
    Америку, Европу и Азию ждет высокая квартальная прибыль Америку, Европу и Азию ждет высокая квартальная прибыль Государство 24-10-2017, 00:13
    Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs Государство 24-10-2017, 00:11
    Toyota и Национальный Олимпийский Комитет стали партнерами Toyota и Национальный Олимпийский Комитет стали партнерами Государство 24-10-2017, 00:11
    Nervana - первый специализированный процессор компании Intel, предназначенный для систем искусственного интеллекта Nervana - первый специализированный процессор компании Intel, предназначенный для систем искусственного интеллекта KnowHow 23-10-2017, 08:34
    Космический аппарат MAVEN нашел у Марса закрученный магнитный Космический аппарат MAVEN нашел у Марса закрученный магнитный "хвост" KnowHow 23-10-2017, 08:34
    Исследователи разработали полиморфный 3D-камуфляж, способный менять не только цвет, но и форму Исследователи разработали полиморфный 3D-камуфляж, способный менять не только цвет, но и форму KnowHow 23-10-2017, 08:33
    Пять главных научных открытий, являющихся следствием успешной Пять главных научных открытий, являющихся следствием успешной "охоты" на гравитационные волны KnowHow 22-10-2017, 10:22
    Технология распределенных наблюдений позволит составить самую точную и подробную карту Млечного Пути Технология распределенных наблюдений позволит составить самую точную и подробную карту Млечного Пути KnowHow 22-10-2017, 10:22
    Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями Facebook запустил ленту новостей с рекомендованными публикациями Государство 22-10-2017, 00:39
    Uber составил список самых популярных запросов в службу поддержки Uber составил список самых популярных запросов в службу поддержки Государство 22-10-2017, 00:38
    IWF смягчила наказание для юношеской сборной IWF смягчила наказание для юношеской сборной Государство 22-10-2017, 00:37