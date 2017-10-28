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5 фактов того, что вам нужен исполнительный директор

Сегодня, 00:34
5 фактов того, что вам нужен исполнительный директор


Каждый собственник компании, лично занимающийся управлением своего бизнеса, рано или поздно начинает задумываться над тем, чтобы передать операционное управление отдельному руководителю. При этом есть страх того, что это приведет к потере контроля над бизнесом. Да, действительно, риски существуют, но однажды в бизнесе наступает ситуация, когда работать без исполнительного директора становится опаснее, чем с ним.
Естественно, это не означает, что нужно просто нанять человека со стороны и поставить его управлять компанией — это действительно может быть очень опасно. Исполнительного директора важно вырастить внутри компании.

Давайте разберем несколько признаков того, что вам пора задуматься о назначении исполнительного директора в своей компании.

Итак, вам нужен исполнительный директор, если:

Вы постоянно перегружены и эмоционально выгораете

Собственнику бизнеса крайне важно сохранять высокий уровень мотивации. Ведь если у владельца компании не горят глаза, он перестает генерировать новые идеи, мотивировать команду и бизнес начинает медленно затухать. Чрезмерная вовлеченность в операционное управление приводит к тому, что собственник оказывается в состоянии белки в колесе, когда он изо дня в день бегает по замкнутому кругу, туша пожары, в результате начинает падать мотивация, опускаются руки. И это становится одной из основных причин разрушения компании.

Планы по развитию бизнеса не выполняются (или даже вообще отсутствуют)

Любой здоровый бизнес должен постоянно расти и развиваться. Стабильность — это начало конца. Бизнес — это эскалатор, едущий вам навстречу. Если вы не бежите вперед, вы опускаетесь вниз. А чтобы системно бежать вперед у компании должны быть поставлены цели, разработаны планы по развитию, и они должны качественно выполняться. Если этих планов нет или же они не выполняются, значит вам срочно нужен управленец, который возьмет на себя эту задачу. А это, как раз, одна из функций исполнительного директора.

Вы очень много суетитесь, а значительных результатов нет

В любой деятельности важна эффективность. Это значит достижение высоких результатов при минимальных усилиях. Собственник компании, который сам пытается заниматься операционным управлением, рано или поздно начинает терять эффективность. Он решает огромное количество вопросов ежедневно, постоянно переключается между разными областями в бизнесе (продажи, производство, закупки, логистика, финансы), при этом эффект от этих усилий незначительный. Если суета, не приводящая к значительным результатам, наполняет вашу жизнь — пора задуматься.

Команда демотивируется и вы теряете сильных сотрудников

Команда — один из главных активов собственника бизнеса. Она создается очень долго, однако в последствии начинает играть очень важную роль в развитии компании. Чрезмерная вовлеченность собственника в операционные процессы приводит к тому, что он не успевает качественно взаимодействовать с командой, заниматься ее мотивацией и развитием. Не говоря уже о том, что в такой компании зачастую отсутствует качественная организационная структура и обязанности распределяются достаточно хаотично. В результате сильные сотрудники начинают терять веру в компанию и уходить. А это очень опасно для будущего бизнеса.

В управлении финансами хаос, вы теряете много денег впустую, но не знаете, что с этим делать

Управление финансами требует скрупулезности. Важно, чтобы у компании была эффективная управленческая отчетность, вёлся регулярный анализ финансов, проводилось финансовое планирование и бюджетирование. В большинстве случаев, собственник, занимающийся управлением компанией, не в состоянии грамотно выстроить все эти процессы. В результате он начинает терять деньги и даже рискует попросту обанкротиться из-за допускаемых ошибок.

Если в каких-либо из перечисленных признаков вы узнали себя, то важно задуматься. Вы что-то делаете не так и вам нужна помощь. Взращивание исполнительного директора может стать одним из решений данных проблем. Но тут нужно быть очень осторожным. О методах развития исполнительного директора внутри компании мы будем говорить 9 ноября на мастер-классе «Как взрастить исполнительного директора» в Алматы. И помните — успех в бизнесе зависит от скорости изменений и от умения адаптироваться к происходящим изменениям. Не бойтесь меняться.

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