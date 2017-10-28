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Аэрокосмическое и оборонное сотрудничество Казахстана и Франции усиливается

Сегодня, 00:14
Аэрокосмическое и оборонное сотрудничество Казахстана и Франции усиливается


Казахстан и Франция наращивают сотрудничество в военно-промышленной сфере, сообщила пресс-служба Казкосмоса в пятницу. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстана».

По ее информации, 26−27 октября состоялся рабочий визит во Францию министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбута Атамкулова, в ходе которого он провел встречи с руководством генеральной дирекции вооружения Франции г-ном Жоэлем Барре, государственным секретарем при министре Европы и иностранных дел — сопредседателем казахстанско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Жан-Батистом Лемуаном, а также руководителем компании «Airbas Defenceand Space» Николя Шамуси, исполнительным вице-президентом компании «Thales» Алексом Крессвеллом, президентом — генеральным директором компании «Safran Electronicsand Defence» Мартеном Сионом и директором по экспорту компании «MBDA» Жан-Люком Ламотом.

«В ходе переговоров было закреплено успешное двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Францией в космической сфере, гражданской, военной авиации и вооружении», — отмечается в сообщении.

Кроме того, были подписаны «отдельные документы в сфере военно-технического сотрудничества».Казахстанская делегация посетила предприятия по сборке и испытанию спутников компании «Airbus DC SpaceSystems» в Тулузе, где ознакомилась с деятельностью компании в области конструирования и строительства геостационарных спутников гражданского и военного назначения.

«В завершение рабочей поездки стороны отметили большой потенциал в двусторонних отношениях и выразили уверенность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества в указанных сферах, а также определили конкретные практические шаги по реализации достигнутых договоренностей», — отмечается в сообщении.

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