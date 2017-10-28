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Бакытжан Сагинтаев высказался о строительстве четвертого НПЗ

Сегодня, 00:12
Бакытжан Сагинтаев высказался о строительстве четвертого НПЗ


Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев считает, что необходимости в строительстве четвертого НПЗ в республике на данный момент нет, сообщает издание lada.kz.


Бакытжан Сагинтаев высказался о строительстве четвертого НПЗ

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«Необходимо тщательно изучить рынок сбыта», — сказал глава правительства на встрече с общественностью Мангистауской области. При этом Бакытжан Сагинтаев уточнил, что модернизация нефтеперерабатывающих заводов в Шымкенте и Павлодаре завершается. И основная цель НПЗ — обеспечивать топливом внутренний рынок.

«Сейчас временно топлива не хватает, но после завершения модернизации 2 млн тонн будут лишними. И сегодня нужно думать о том, куда их продавать. Если строить дополнительный нефтеперерабатывающий завод, к этим двум добавится еще 3 млн тонн топлива, куда мы эти 5 млн тонн потом денем? Этот вопрос надо просчитать. Пойдут ли они в Китай или к другим соседям. Основная наша цель — поднять экономику, поэтому надо все по уму просчитать. Вопрос не снимается с повестки дня, эту тему мы не закрываем», — сказал Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, в 2015 году интерес к строительству НПЗ в Мангистауской области проявили иранские инвесторы.

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