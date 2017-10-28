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Motul и IMSA объявили о долгосрочном официальном партнерстве

Сегодня, 00:36
Motul и IMSA объявили о долгосрочном официальном партнерстве


Компания Motul, известная во всем мире как производитель высококачественных моторных масел и промышленных смазочных материалов, объявила сегодня о долгосрочном сотрудничестве с Международной Ассоциацией автомобильного спорта Северной Америки (IMSA) во время соревнований Motul Petit Le Mans на трассе Road Atlanta.

Начиная с 2018-го сезона Motul станет официальным поставщиком моторного масла чемпионата IMSA WeatherTech SportCar и соревнования IMSA Continental Tire SportsCar Challenge.

Motul владеет премией Motul Pole Award на чемпионате прототипов WeatherTech Prototype и в классе GT Daytona (GTD), а также в Continental Tire Challenge, в котором участвуют автомобили, имеющие право на награду с двумя отличительными знаками Motul. Помимо Motul Petit Le Mans и партнерства с Road Atlanta у Motul уже есть партнерство с семью дополнительными мероприятиями чемпионата WeatherTech.

Скотт Атертон (Scott Atherton), президент IMSA: «Motul — авторитетный премиум-бренд моторных масел. Это идеальный партнер для IMSA, встающий в ряд с другими премиум-брендами, связанными с нашей платформой. Признанный лидер индустрии, Motul получил аналогичный статус в моторспорте, так же как IMSA. Выходные на Motul Petit Le Mans и множество других мероприятий в календаре IMSA показывают, что Motul чрезвычайно активен в продвижении продукции через наш автоспорт. Эта активность будет ещё успешней благодаря нашему сотрудничеству.»

Гийом Пайере (Guillaume Pailleret), Президент Motul в США: «Motul связан с 24 Hours of Le Mans с 1950 года. Очень мало брендов могут продемонстрировать такую страсть к гонкам на выносливость. Команда IMSA и компании-спонсоры превратили IMSA в североамериканский гоночный локомотив. Мы гордимся тем, что стали частью истории IMSA. Шесть десятилетий гонок на выносливость предоставили нам уникальную лабораторию для создания формул нашего продукта, подвергая силовые установки самым экстремальным нагрузкам. Такие гонки меняют такие компании, как наша. Не можем дождаться встречи с фанатами IMSA в США и Канаде».

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