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НАСА проводит испытания летательного аппарата, оснащенного длинными и гибкими крыльями

Вчера, 09:12
НАСА проводит испытания летательного аппарата, оснащенного длинными и гибкими крыльями


Небольшой летательный аппарат Lockheed Martin X-56A в ноябре этого года совершит серию испытательных полетов, которые снабдят конструкторов массой новых данных, которые будут использоваться впоследствии при разработке полномасштабных самолетов с длинными, легкими и гибкими крыльями. Использование крыльев с менее жесткой, нежели у классических крыльев конструкцией, позволит реализовать более эффективные и экономичные режимы полета, что сыграет большую роль при полетах авиалайнеров следующего поколения на дальние дистанции.

Летательный аппарат X-56A совершил предыдущий пробный полет 31 августа 2017 года, поднявшись в воздух с полосы Исследовательского центра НАСА имени Амстронга. В результате этого полета было установлено, что большинство проблем, которые ранее испытывал аппарат во время взлета и приземления, успешно решены.

НАСА проводит испытания летательного аппарата, оснащенного длинными и гибкими крыльями


Для устранения упомянутых выше проблем специалистам НАСА и компании Lockheed Martin пришлось заново перепроектировать посадочную и тормозную систему летательного аппарата, установить более мощный полетный контроллер и существенно расширить сеть датчиков, снимающих данные об уровне вибрации различных узлов. Эти данные, собранные в ходе предварительных полетов, были использованы для улучшения и обновления теоретических моделей, описывающих достаточно необычный для самолета режим полета.

Проведенные первые полеты показали, что длинные и гибкие крылья весьма восприимчивы к самому разрушительному виду вибрации - "порхающей" аэродинамической вибрации, возникающей при полетах на низких скоростях. И если не предпринимать никаких мер по снижению этого вида вибрации, то она может вызвать проблемы с управляемостью летательного аппарата и даже поставить под угрозу целостность его конструкции.

У первых вариантов аппарата X-56A не было никаких приспособлений, ограничивающих амплитуду "порхающей" аэродинамической вибрации, но в новом варианте уже был воплощен в жизнь ряд решений, снизивших силу вибрации до приемлемого безопасного уровня. "Мы показали, что для подавления вибрации могут быть использованы достаточно простые элементы конструкции крыла" - рассказывает Ченг Моуа (Cheng Moua), менеджер проекта X-56A, - "И снижение вибрации позволит повысить уровень комфортабельности полета, увеличить эффективность, безопасность и долговечность гибких элементов конструкции самолета".

НАСА проводит испытания летательного аппарата, оснащенного длинными и гибкими крыльями


Специалисты центра имени Амстронга ожидают, что количество проблем, которые им предстоит решить, будет увеличиваться с каждым очередным испытательным полетом. И каждая новая проблема потребует своего решения, которое будет проверено в ходе очередного полета.

И в заключение следует отметить, что компания Lockheed Martin создала небольшой самолет X-56A по заказу Научно-исследовательской лаборатории ВВС США и передала его в Исследовательский центр НАСА имени Амстронга для проведения летных испытаний. А сама программа X-56A финансируется в рамках двух параллельных проектов - NASA Advanced Air Transport Technology project и NASA Flight Demonstration Capabilities project.
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