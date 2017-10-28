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Реактивный автомобиль Bloodhound SSC совершил первое публичное "выступление"

Вчера, 09:13
Реактивный автомобиль Bloodhound SSC совершил первое публичное "выступление"


Реактивный автомобиль Bloodhound SSC (SuperSonic Car), который создавался с единственной целью - преодолеть барьер скорости в 1000 миль в час (1600 километров в час), совершил свое первое "выступление" на публике. Этот первый публичный испытательный заезд был проведен на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ньюки-Корнуолл (Cornwall Airport Newquay), Великобритания, и во время заезда автомобиль Bloodhound SSC сумел разогнаться с 0 до 210 миль в час (338 километров в час) всего за восемь секунд. Напомним нашим читателям, что идея создания этого автомобиля появилась более 10 лет назад, а сам автомобиль, практически в законченном виде, дебютировал в 2015 году.

Во время испытательного заезда автомобиль Bloodhound SSC, толкаемый вперед реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200, проехал почти всю взлетно-посадочную полосу аэродрома, длиной 2.7 километра, с ускорением 1.5 g в момент разгона. "210 миль в час - это гораздо медленней нашей окончательной цели, скорости в 1000 миль в час. Но в данном случае все это можно считать только "предварительной разминкой" для автомобиля и его систем" - рассказывает пилот-водитель Энди Грин (Andy Green), - "Конструкция автомобиля рассчитана на относительно медленный разгон, а не на спринтерский рывок по короткой прямой линии. Но, тем не менее, нам удалось разогнаться до 210 миль в час менее, чем за 8 секунд".

Реактивный автомобиль Bloodhound SSC совершил первое публичное "выступление"


Во время испытательного заезда была произведена проверка работы множества систем автомобиля Bloodhound SSC. Отметим, что автомобиль еще не стоит на скоростных высокотехнологичных цельнометаллических алюминиевых колесах, во время пробега по взлетной полосе на нем были установлены колеса от британского истребителя Electric Lightning.

"Торможение 5-тонного автомобиля на 2.7-километровой полосе при помощи достаточно "скользких" авиационных колес, является большой проблемой. Но конструкция автомобиля, тормозная система и сами эти колеса успешно выдержали все возникшие при этом нагрузки" - рассказывает Энди Грин.

"Еще во время первых динамических испытаний я обнаружил, что реактивный двигатель обладает большой инерционностью. И для того, чтобы разогнать автомобиль до 200 миль в час, мне надо убрать ногу с педали газа на скорости в 130 миль в час, после чего автомобиль будет продолжать разгоняться в течение еще двух секунд" - рассказывает Энди Грин, - "И время этого неконтролируемого разгона я использовал для предварительного разогрева углеродистых дисковых тормозов, прежде чем их можно было зажать в полную силу для эффективного торможения".

Реактивный автомобиль Bloodhound SSC совершил первое публичное "выступление"


В следующем году команда Bloodhound планирует провести ряд испытательных заездов, постепенно увеличивая скорость движения автомобиля. А попытка преодоления 1000-мильной отметки будет произведена в 2020 году на поверхности дна высохшего озера Hakskeen Pan в Южной Африке. И до рекордной скорости автомобиль разгонит ракетный двигатель, который еще только создается специалистами компании Nammo.

На приведенном ниже видеоролике представлена съемка всех событий, происходивших на полосе аэропорта Ньюки-Корнуолл в день заезда. А собственно момент скоростного заезда начинается на отметке 57 минут и 20 секунд.

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