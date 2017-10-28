S&P подтвердило рейтинги Альфа-Банка на уровне BB-/B

Сегодня, 00:23

S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги АО ДБ «Альфа-Банк» (Казахстан) на уровне «BB-/B», по национальной шкале на уровне «kzA-». Прогноз по рейтингам остается «Стабильным». Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Подтверждение рейтингов АБК отражает наше мнение о том, что позитивное влияние на показатели банка будет и в дальнейшем оказывать его „высокая“ стратегическая значимость для банковской группы „Альфа-Банк“, конечным собственником которой является ABH Holding S.A. (ABHH)», — объясняет агентство свое решение.

Эффективная управленческая и операционная связь с группой, а также связь в области управления рисками и возможности получения экстраординарной финансовой поддержки со стороны группы снижают риски, обусловленные возможным снижением показателей капитализации АБК в связи с реализацией стратегии, предусматривающей более быстрый рост кредитного портфеля, поясняют в S&P.

Учитывая, что недавно банк пересмотрел целевые показатели роста на 2017 год, предусматривающие быстрые темпы расширения бизнеса в отличие от практики прошлых лет, аналитики предполагают, что это окажет негативное влияние на его прогнозируемые показатели капитализации.

«В связи с этим мы пересмотрели оценку показателей капитализации и прибыльности АБК с «адекватных» до «слабых», что привело к ухудшению оценки характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) банка с «b» до «b-», — говорится в тексте.

Прогноз «стабильный» по рейтингам АБК отражает мнение о том, что характеристики кредитоспособности банка будут и в дальнейшем зависеть от потенциальной экстраординарной поддержки со стороны группы, при этом позитивное влияние на показатели банка будут оказывать относительно эффективная практика управления рисками и опыт группы.

«В связи с этим мы ожидаем, что, несмотря на давление на показатели капитализации, банк сможет управлять агрессивным прогнозируемым ростом и поддерживать значительный запас ликвидности в ближайшие 12 месяцев», — говорится в тексте.

S&P может предпринять негативное рейтинговое действие в отношении АБК, если придем к выводу о снижении его значимости для банковской группы «Альфа-Банк» и посчитает, что банк больше не сможет получать экстраординарную поддержку группы. Кроме того, негативное рейтинговое действие возможно в случае значительно более высоких, чем ожидается, темпов роста кредитования, которые не будут в достаточной степени обеспечиваться генерированием капитала, необходимого для поддержания коэффициента RAC на уровне выше 3%.