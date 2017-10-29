Астрономы обнаружили первую комету, которая, вероятно, прибыла к нам из глубин космоса

29-10-2017, 09:46В нашей Солнечной системе периодически могут появляться "посетители" из далеких глубин космического пространства. В пользу этого утверждения говорит факт обнаружения астрономами необычной кометы, которая находится сейчас достаточно далеко от Земли. Особенности траектории ее движения указывают на то, что эта комета, с очень большой вероятностью, может являться первой обнаруженной кометой, которая прибыла к нам из глубин межзвездного пространства.Ученые-астрономы, осматривая небо при помощи одного из телескопов на Гавайях, обнаружили стремительно движущийся объект, прошедший точку максимального сближения с Солнцем 18 октября этого года. За последующую неделю астрономы наблюдали за этим объектом, получившим название C/2017 U1, еще 34 раза. Собранные данные показали, что объект C/2017 U1 движется по странной траектории, наклоненной под необычным углом к плоскости системы. Помимо этого, объект проходит мимо Солнца, не совершая оборот вокруг него.Большинство известных астрономам комет вращаются вокруг Солнца по замкнутым эллиптическим орбитам, дальний конец которых находится в районе далекого облака Оорта. В отличие от этого, комета C/2017 U1, пройдя мимо Солнца, больше уже не вернется в Солнечную систему. Анализ траектории этой кометы говорит о том, что она прибыла из района созвездия Лиры, прошла сквозь Солнечную систему, изменив свою траекторию, и снова уйдет в вечные скитания по глубинам межзвездного пространства."Эта комета прибыла из такой дали, что мы не можем даже приблизительно сказать, где она появилась на свет. С большой вероятностью эта комета прибыла из-за пределов нашей системы" - рассказывает Саймон Портер (Simon Porter), астроном из Юго-Западного Научно-исследовательского института, - "Но вполне вероятен и вариант того, что комета C/2017 U1 является самой обычной кометой из облака Оорта, на траекторию которой оказала влияние гравитация Юпитера или другой планеты".И для того, чтобы расставить все точки над "i", астрономам потребуется провести дополнительные наблюдения. Новые данные позволят определить, является ли комета C/2017 U1 "чужой"? И, к счастью для астрономов, комета будет продолжать оставаться видимой в достаточно мощные телескопы на протяжении еще пары недель.