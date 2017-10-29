Астрономы обнаружили первую комету, которая, вероятно, прибыла к нам из глубин космоса

Астрономы обнаружили первую комету, которая, вероятно, прибыла к нам из глубин космоса29-10-2017, 09:46
В нашей Солнечной системе периодически могут появляться "посетители" из далеких глубин космического пространства. В пользу этого утверждения говорит факт обнаружения астрономами необычной кометы, которая находится сейчас достаточно далеко от Земли. Особенности траектории ее движения указывают на то, что эта комета, с очень большой вероятностью, может являться первой обнаруженной кометой, которая прибыла к нам из глубин межзвездного пространства.
Ученые-астрономы, осматривая небо при помощи одного из телескопов на Гавайях, обнаружили стремительно движущийся объект, прошедший точку максимального сближения с Солнцем 18 октября этого года. За последующую неделю астрономы наблюдали за этим объектом, получившим название C/2017 U1, еще 34 раза. Собранные данные показали, что объект C/2017 U1 движется по странной траектории, наклоненной под необычным углом к плоскости системы. Помимо этого, объект проходит мимо Солнца, не совершая оборот вокруг него.
Большинство известных астрономам комет вращаются вокруг Солнца по замкнутым эллиптическим орбитам, дальний конец которых находится в районе далекого облака Оорта. В отличие от этого, комета C/2017 U1, пройдя мимо Солнца, больше уже не вернется в Солнечную систему. Анализ траектории этой кометы говорит о том, что она прибыла из района созвездия Лиры, прошла сквозь Солнечную систему, изменив свою траекторию, и снова уйдет в вечные скитания по глубинам межзвездного пространства.
"Эта комета прибыла из такой дали, что мы не можем даже приблизительно сказать, где она появилась на свет. С большой вероятностью эта комета прибыла из-за пределов нашей системы" - рассказывает Саймон Портер (Simon Porter), астроном из Юго-Западного Научно-исследовательского института, - "Но вполне вероятен и вариант того, что комета C/2017 U1 является самой обычной кометой из облака Оорта, на траекторию которой оказала влияние гравитация Юпитера или другой планеты".
И для того, чтобы расставить все точки над "i", астрономам потребуется провести дополнительные наблюдения. Новые данные позволят определить, является ли комета C/2017 U1 "чужой"? И, к счастью для астрономов, комета будет продолжать оставаться видимой в достаточно мощные телескопы на протяжении еще пары недель.