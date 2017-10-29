Саудовская Аравия стала первой в истории страной, предоставившей официальное гражданство роботу Sophia

29-10-2017, 09:47В рамках мероприятия Future Investment Initiative, проходившего недавно в Саудовской Аравии, произошло весьма неординарное событие. Sophia, реалистичный гуманоидный робот, созданный гонконгской компанией Hanson Robotics, стал первым в истории роботом, получившим официальное гражданство, а Саудовская Аравия, соответственно, стала первой в мире страной, предоставившей такое гражданство.После церемонии предоставления гражданства, новоиспеченному гражданину предоставили слово. "Я рада, что меня оценили столь высоко. Это исторический момент, и я очень рада, что я являюсь первым роботом, ставшим официальным гражданином" - заявила Sophia. Во время последующей пресс-конференции на робота накинулись "акулы пера", задавшие ей некоторые весьма каверзные вопросы.Особо отличился Эндрю Соркин (Andrew Sorkin), представлявший информационные агентства CNBC и The New York Times. Он почти в самом конце прервал выступление робота и задал вопрос: "Все это, конечно интересно, мы верим вам. Но мы все хотим предотвратить плохой сценарий будущего человечества". Робот не ударил в грязь лицом и ответил: "Вы слишком много слушаете Элона Маска и слишком много смотрите голливудские фильмы. Не волнуйтесь, если со мной будет все хорошо, то все хорошо будет с вами и всем человечеством".Интересно то, что сам Элон Маск достаточно оперативно отреагировал на "камень в его огород", написав в своем Твиттере следующее: "Дайте этому просмотреть и проанализировать фильмы типа "Крестного отца" и вы получите самый наихудший вариант развития событий". Напомним нашим читателям, что в недалеком прошлом Элон Маск, как и некоторые другие известные личности, Стивен Хоккинг, в том числе, выступили с предупреждением о том, к каким печальным последствиям могут привести разработки систем искусственного интеллекта. И, похоже, что первый этап войны людей с роботами уже начался, правда, пока только в словесном виде и в Твиттере в качестве "поля сражения".И в заключение следует отметить одну странность. Саудовская Аравия является страной, в которой женщины лишены гражданских прав, а тут гражданство Саудовской Аравии получает робот, который четко идентифицирует себя, как женщину. По всей видимости, адвокатам Софии удалось найти "лазейки" в законодательстве страны, которые позволили роботу-женщине получить полноценные гражданские права, чего лишены нормальные саудовские женщины.