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Беспилотный летательный аппарат Vanilla VA001 устанавливает новый рекорд - 5 суток непрерывного пребывания в полете

Вчера, 09:34
Беспилотный летательный аппарат Vanilla VA001 устанавливает новый рекорд - 5 суток непрерывного пребывания в полете


В январе прошлого года беспилотный летательный аппарат VA001, созданный компанией Vanilla Aircraft, установил новый мировой рекорд по длительности полета летательного аппарата, оснащенного двигателем внутреннего сгорания. И недавно, этот же беспилотник побил свой собственный рекорд, продержавшись в воздухе 5 суток, 1 час и 24 минуты (121 час и 24 минуты). После того, как этот аппарат "намотал" в воздухе по кругу 11 265 километров, он приземлился на полосу полигона NASA Wallops Flight Facility, имея в своих баках запас неизрасходованного топлива еще на трое суток полета.

Этот успешный воздушный "марафон" является десятым по счету полетом беспилотника Vanilla VA001. И этот полет представлял собой своего рода супертестом на выносливость и надежность всех систем летательного аппарата. Аппарат, при помощи системы дистанционного управления, поднялся в воздух 18 октября 2017 года, набрал высоту в 1530 метров и, переключившись на автопилот, двигался по круговой 3.2-километровой траектории до тех пор, пока 23 октября он не совершил успешную посадку на полосу испытательного полигона.

Беспилотный летательный аппарат Vanilla VA001 устанавливает новый рекорд - 5 суток непрерывного пребывания в полете


Беспилотник Vanilla VA001 разработан для проведения военных и гражданских операций, требующих длительного непрерывного пребывания аппарата в полете. Примечателен тот факт, что компания Vanilla Aircraft, расположенная в Фоллз-Черче, Вирджиния, состоит всего из пяти человек.

У аппарата VA001, размах крыльев которого равен 11 метрам, имеется грузовой отсек, вместимостью 31 литр, куда можно "упаковать" полезный груз, весом до 13.5 килограмм. В качестве этого груза может выступать разведывательное оборудование, аппаратура наблюдения и другая электроника, энергию для которой вырабатывается связанным с миниатюрным дизельным двигателем генератор, мощностью 800 Ватт. Аппарат Vanilla VA001 рассчитан на непрерывное пребывание в воздухе в течение 10 суток, он может подниматься на высоту до 4600 метров и развивать максимальную скорость 75 узлов (140 километров в час). Но оптимальной с точки зрения эффективности является крейсерская скорость полета, которая составляет 55 узлов (100 километров в час).

Беспилотный летательный аппарат Vanilla VA001 устанавливает новый рекорд - 5 суток непрерывного пребывания в полете


В качестве полезного груза аппарат Vanilla VA001 может нести электрооптические и инфракрасный блоки формирования изображений (камеры), радары с синтетической апертурой, системы типа SIGINT и коммуникационное оборудование. При помощи этих устройств беспилотник может выполнять широкий ряд задач военного и гражданского характера, включая аэрофотосъемку, слежение за зонами стихийных бедствий и техногенных катастроф, обеспечивать сотовую мобильную связь и инетрнет-покрытие. А во время последнего рекордного полета в грузовом отсеке аппарата VA001 находился мультиспектральный блок формирования изображений, предоставленный НАСА, некий датчик, предоставленный американским Министерством обороны, и оборудование радиосвязи.

После последнего успешного полета Тим Хили (Tim Heely), руководитель компании Vanilla Aircraft, объявил, что мелкосерийное производство беспилотников VA001 будет развернуто в течение нескольких следующих месяцев.
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