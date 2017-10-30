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Космический исследовательский аппарат Dawn сблизится с Церерой на рекордно близкую дистанцию

Вчера, 09:34
Космический исследовательский аппарат Dawn сблизится с Церерой на рекордно близкую дистанцию


Руководство НАСА приняло решение о продлении исследовательской миссии космического аппарата Dawn, который с марта 2015 года вращается вокруг Цереры, карликовой планеты и самого большого объекта пояса астероидов Солнечной системы, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Во время расширенной миссии аппарат сблизится с Церерой и будет оставаться на низкой орбите неопределенно долго даже после того, как в его баках полностью исчерпаются запасы гидразинового топлива.

В настоящее время группа сопровождения миссии Dawn производит расчеты маневров, которые должны вывести космический аппарат на краткую эллиптическую орбиту, самая нижняя точка которой будет проходить на высоте 200 километров от поверхности Цереры. Отметим, что в настоящее время самая низкая точка орбиты космического аппарата Dawn проходит на высоте 385 километров.

Приоритетной задачей расширенной миссии станет сбор дополнительного набора данных при помощи гамма- и нейтронного спектрометра аппарата Dawn. Этот инструмент измеряет количество и энергию нейтронов и гамма-квантов, а эта информация, в свою очередь указывает на состав верхнего слоя поверхности Цереры и говорит о количестве льда, содержащегося в материале космического тела. Помимо этого, камеры аппарата сделает серию снимков поверхности Цереры с близкого расстояния, а спектрометр, работающий в диапазоне видимого и инфракрасного света, снабдит ученых информацией о минералогическом составе карликовой планеты.

В связи с продлением срока миссии, космический аппарат Dawn будет находиться на орбите Цереры в момент прохождения ею точки перигелия орбиты, самой близкой к Солнцу точки, что должно произойти в апреле 2018 года. При сближении с Солнцем часть льда на и под поверхностью Цереры может испариться под воздействием потока высокоэнергетических частиц солнечного ветра и сформировать у карликовой планеты разреженную паровую атмосферу. Следы такой атмосферы уже были обнаружены ранее космическим телескопом Herschel незадолго до прибытия к Церере космического аппарата Dawn.

Группа сопровождения миссии занимается разработкой и совершенствованием составленных ранее планов последнего этапа, которым является расширенная миссия. Из-за недопустимости загрязнения поверхности Цереры космический аппарат Dawn не будет сброшен на карликовую планету. Он так и останется вращаться на орбите даже после того, как он не сможет обмениваться данными с Землей. И руководство миссии оценивает, что космический аппарат Dawn продолжит работать до второй половины 2018 года.

Напомним нашим читателям, что космический аппарат Dawn является первыми и пока единственным аппаратом, которому удалось побывать на орбитах вокруг двух разных космических тел. Аппарат провел 14 месяцев в 2011 и 2012 годах на орбите вокруг гигантского астероида Веста, а затем направился к Церере, на орбиту которой он вышел в марте 2015 года.
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