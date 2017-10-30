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В Forte bank отрицают причастность к инциденту в ЦОНе

Сегодня, 00:36
В Forte bank отрицают причастность к инциденту в ЦОНе


Руководство Forte bank решительно осуждает любые нарушения законодательства в отношении использования персональных данных и сразу провело служебное расследование по жалобе Анны Дмитриевич. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Напомним, сегодня на своей странице в Facebook Анна Дмитриевич рассказала о том, что, войдя в личный кабинет e-gov, обнаружила, что сотрудники без ее согласия выдали справки о наличии недвижимого имущества и прописке. Обратившись в центр, она узнала о том, что справки выданы сотруднику Forte bank. В посте также упоминается, что справки выдавались через некое ТОО.

«После появления поста в банке была немедленно проведена проверка в отношении опубликованной информации, которая показала, что ни один из упомянутых „сотрудников“ в Forte bank не работает, а упомянутое ТОО никакого отношения к Forte bank не имеет», — говорится в тексте.

Тем не менее Forte bank продолжит расследование и надеется, что «в самое ближайшее время ситуация разъяснится».

Оперативно на этот случай отреагировала и корпорация «Правительство для граждан», которая подтвердила, что на имя автора поста были выданы справки по месту жительства и на зарегистрированное недвижимое имущество.

«В конкретном случае работник ЦОН выдал справку без доверенности представителю консалтинговой компании, что, несомненно, является серьезным нарушением. Работник, допустивший это нарушение, будет незамедлительно уволен», — уверяют в госведомстве.

Каждый гражданин, имеющий личный кабинет на портале электронного правительства, может отслеживать получение государственных услуг. Кроме того, он может привязать номер мобильного телефона к личному кабинету и принимать уведомления о запросах на их оказание от его имени.

Ситуацию прокомментировал председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин, который, по его словам, является одним из авторов объединения ЦОНов с электронным правительством. В первую очередь стоит отказать сотрудникам ЦОНов в доступе к базам данным e-gov, предложил он.

«Доступ нужен был раньше для решения проблемы с коррупцией, когда справка стоила 100 долларов, а спрос на них был очень велик, и очереди за бумажными справками составляли 5070% обратившихся в ЦОН и пользователей Еgov было мало. Но сейчас время прошло, видно, народ стал уже более грамотным в цифровом формате. Пусть имеет доступ только сам человек по своему ЭЦП или одноразовому паролю, который должен прийти вам на телефон», — пояснил Мусин на своей странице в Facebook.

И тут же чиновник предлагает еще варианты. Сотрудник ЦОНа может получить доступ к данным граждан, во-первых, по FaceRecognition, то есть при совпадении фото лица, которое фиксировалось бы у сотрудника ЦОН, с фото в базе, которое делалось при выпуске документов. Во-вторых, по FingerPrint, то есть по отпечаткам пальцев, которые можно было бы сдавать при документировании.

«Если то и то не совпадает, то открывать доступ при директоре ЦОН. Это как рисковики в банке, если что-то идет не так, обязательно доступ к счету или операции при дополнительной проверке человека более высокого ранга», — пояснил

В конце Багдат Мусин попросил казахстанцев «не поливать грязью, а предлагать идеи для совершенствования ЦОНов».

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