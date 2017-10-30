Новости / Государство

В КГА назвали средний возраст пассажирских самолетов в Казахстане

Сегодня, 00:38
В КГА назвали средний возраст пассажирских самолетов в Казахстане


Средний возраст воздушных судов основных авиакомпаний, задействованных на регулярных пассажирских перевозках Казахстана, составляет 12,8 лет. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на сообщение Комитета гражданской авиации.


В КГА назвали средний возраст пассажирских самолетов в Казахстане

Эйр Астана увеличила количество рейсов

«Общий парк воздушных судов основных авиакомпаний, задействованных на регулярных пассажирских перевозках, составляет 56 самолетов. Авиакомпания Air Astana — всего 31 самолет, средний возраст порядка 8 лет. Авиакомпания SCAT — всего 13 самолетов, средний возраст порядка 17 лет. Авиакомпания Бек Air — всего 9 самолетов, средний возраст порядка 20 лет. Авиакомпания Qazaq Air — всего 3 самолета, средний возраст — 3 года», — сообщил КГА в Facebook.

Как отметили в комитете, в современной практике зарубежного авиастроения принят подход «эксплуатации по состоянию» без ограничения общего ресурса.

«На данный момент производители определяют такую программу технического обслуживания, которая позволяет мониторить состояние структуры самолета и его агрегатов на протяжении всей жизни. При обнаружении отклонений применяются необходимые виды ремонта», — заключили в Комитете гражданской авиации.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана Авиакомпания SCAT — 20 лет на рынке Казахстана
  • Ограничивать полеты авиакомпаний без сертификата IOSA пока не планируется Ограничивать полеты авиакомпаний без сертификата IOSA пока не планируется
  • Эйр Астана совершенствует техническое обслуживание самолетов Эйр Астана совершенствует техническое обслуживание самолетов
  • Qazaq Air открывает новые маршруты Qazaq Air открывает новые маршруты
  • Эйр Астана в списке наиболее финансово устойчивых авиакомпаний мира Эйр Астана в списке наиболее финансово устойчивых авиакомпаний мира
    • Отзывы читателей
    В КГА назвали средний возраст пассажирских самолетов в Казахстане В КГА назвали средний возраст пассажирских самолетов в Казахстане Государство Сегодня, 00:38
    В Forte bank отрицают причастность к инциденту в ЦОНе В Forte bank отрицают причастность к инциденту в ЦОНе Государство Сегодня, 00:36
    В Южном Казахстане собрано 1,3 млн тонн бахчевых культур В Южном Казахстане собрано 1,3 млн тонн бахчевых культур Государство Сегодня, 00:32
    В Управлении культуры Атырауской области новый глава В Управлении культуры Атырауской области новый глава Государство Сегодня, 00:25
    Внедрение медстрахования предложили перенести Внедрение медстрахования предложили перенести Государство Сегодня, 00:12
    Реактивный автомобиль Bloodhound SSC совершил первое публичное Реактивный автомобиль Bloodhound SSC совершил первое публичное "выступление" KnowHow 28-10-2017, 09:13
    Графеновые наноленты - основа новых высокоточных и сверхчувствительных датчиков Графеновые наноленты - основа новых высокоточных и сверхчувствительных датчиков KnowHow 28-10-2017, 09:13
    НАСА проводит испытания летательного аппарата, оснащенного длинными и гибкими крыльями НАСА проводит испытания летательного аппарата, оснащенного длинными и гибкими крыльями KnowHow 28-10-2017, 09:12
    Motul и IMSA объявили о долгосрочном официальном партнерстве Motul и IMSA объявили о долгосрочном официальном партнерстве Государство 28-10-2017, 00:36
    5 фактов того, что вам нужен исполнительный директор 5 фактов того, что вам нужен исполнительный директор Государство 28-10-2017, 00:34
    S&P подтвердило рейтинги Альфа-Банка на уровне BB-/B S&P подтвердило рейтинги Альфа-Банка на уровне BB-/B Государство 28-10-2017, 00:23
    Аэрокосмическое и оборонное сотрудничество Казахстана и Франции усиливается Аэрокосмическое и оборонное сотрудничество Казахстана и Франции усиливается Государство 28-10-2017, 00:14
    Бакытжан Сагинтаев высказался о строительстве четвертого НПЗ Бакытжан Сагинтаев высказался о строительстве четвертого НПЗ Государство 28-10-2017, 00:12
    Квантовый компьютер D-Wave Квантовый компьютер D-Wave "отправляется" на поиски и изучение бозона Хиггса KnowHow 27-10-2017, 08:34
    HydroCamel II - первый израильский подводный робот HydroCamel II - первый израильский подводный робот KnowHow 27-10-2017, 08:34
    НАСА готовится возобновить бурильные операции, производимые марсоходом Curiosity НАСА готовится возобновить бурильные операции, производимые марсоходом Curiosity KnowHow 26-10-2017, 08:42
    Астрономы обнаружили несколько необычных веретенообразных галактик Астрономы обнаружили несколько необычных веретенообразных галактик KnowHow 26-10-2017, 08:41
    Дипломный проект на заказ Дипломный проект на заказ Казахстанские 26-10-2017, 02:28
    Астана продлевает политику «открытого неба» Астана продлевает политику «открытого неба» Государство 26-10-2017, 00:40
    Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO Saudi Aramco рассматривает несколько бирж для IPO Государство 26-10-2017, 00:34