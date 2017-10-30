В КГА назвали средний возраст пассажирских самолетов в Казахстане

Сегодня, 00:38

Средний возраст воздушных судов основных авиакомпаний, задействованных на регулярных пассажирских перевозках Казахстана, составляет 12,8 лет. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на сообщение Комитета гражданской авиации.



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«Общий парк воздушных судов основных авиакомпаний, задействованных на регулярных пассажирских перевозках, составляет 56 самолетов. Авиакомпания Air Astana — всего 31 самолет, средний возраст порядка 8 лет. Авиакомпания SCAT — всего 13 самолетов, средний возраст порядка 17 лет. Авиакомпания Бек Air — всего 9 самолетов, средний возраст порядка 20 лет. Авиакомпания Qazaq Air — всего 3 самолета, средний возраст — 3 года», — сообщил КГА в Facebook.

Как отметили в комитете, в современной практике зарубежного авиастроения принят подход «эксплуатации по состоянию» без ограничения общего ресурса.

«На данный момент производители определяют такую программу технического обслуживания, которая позволяет мониторить состояние структуры самолета и его агрегатов на протяжении всей жизни. При обнаружении отклонений применяются необходимые виды ремонта», — заключили в Комитете гражданской авиации.