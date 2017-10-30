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Внедрение медстрахования предложили перенести

Сегодня, 00:12
Внедрение медстрахования предложили перенести


Министерство здравоохранения РК предложило перенести срок начала предоставления медицинской помощи участникам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На ваше рассмотрение вносится предложение: в частности, срок начала предоставления медицинской помощи участникам обязательного медицинского страхования определить с 1 января 2020 года, оплату взносов физических лиц, наемных работников, самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей и лиц, находящихся на договорах гражданско-правового характера, а также взносов государства за льготные категории граждан определить с 1 января 2020 года», — сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева на заседании комитета мажилиса Парламента по социально-культурному развитию.


Внедрение медстрахования предложили перенести

Из всех госфондов работодатели меньше всего платят в ФСМС


По ее словам, «размер взносов физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, нужно снизить с 5% до 1% от объекта исчисления взносов. Продолжить сбор отчислений работодателей в 2018—2019 годах в размере 1,5%».
«При этом сохранить предоставление незастрахованному населению оптимизированного пакета гарантированного объема бесплатной медициной помощи с 2020 по 2022 год. При этом исключить минимальный порог в размере 1 минимальной заработной платы для исчисления отчислений и взносов», — добавила она.
Предлагается также отнести деятельность государственной корпорации «Правительство для граждан» в системе ОСМС к государственной монополии.
«При этом продолжить работу по выявлению и оцифровке всех категорий граждан в единую базу данных, проработать меры по дальнейшей формализации и вовлечению непродуктивно самозанятого населения в экономику страны и соответственно в обязательное социальное медицинское страхование», — отметила она.
Лязат Актаева сообщила, что с 1 января 2018 года Фонд соцмедстрахования станет оператором гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и единым плательщиком за медицинские услуги. «Это позволит отработать механизмы планирования, закупа, контроля качества и оплаты медицинских услуг, а также работу платежных информационных систем и внедрения совершенствования дальнейшей тарифной политики», — заключила она.

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