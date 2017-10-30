В Управлении культуры Атырауской области новый глава

Сегодня, 00:25

Саламат Сабыр назначен руководителем управления культуры Атырауской области. Ранее он занимал должность главы пресс-службы областного акимата, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.



Отмечается, что нового руководителя коллективу представил аким области Нурлан Ногаев. Глава региона пожелал Саламату Сабыр успехов на новом месте, а также выразил уверенность, что в сфере культуры региона произойдут качественные изменения.

Саламат Сабыр окончил Костанайский государственный универсистет, а также Атырауский государственный универсистет им. Х. Досмухамедова, имеет дипломы филолога и экономиста.

Прошел трудовой путь от сельского учителя до руководителя пресс-службы акимата Атырауской области. Работал собственным корреспондентом на республиканских каналах в Атырау, старшим редактором дирекции корпунктов информационных программ РТРК «Казахстан», а также журналистом-координатором департамента печатных и электронных ресурсов АО «Казагромаркетинг».

Награжден нагрудным знаком «Лучший работник СМИ», «25 лет Независимости Казахстана».