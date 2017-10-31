Проект "Формула" - разработчики летающего мотоцикла "Скорпион" нацелились на создание летающего автомобиля

31-10-2017, 09:34Специалисты российской компании Hoversurf, разработавшей летающий мотоцикл Scorpion-3, который сейчас уже используется полицейскими Дубая, начали работу над новым проектом, целью которого является создание четырехместного летающего автомобиля, обладающего способностью к вертикальному взлету и посадке. Разрабатываемый в рамках проекта "Формула" летающий автомобиль имеет с одной стороны необычную, а с другой, ставшую уже привычной конструкцию. Тягу аппарату обеспечивают 52 малогабаритные воздушные турбины Venturi, а отличительной особенностью являются складывающиеся крылья, которые обеспечивают высокую эффективность полета и компактные размеры автомобиля в "стояночном положении".К сожалению, имеющиеся данные, касающиеся технических характеристик будущего автомобиля, пока еще очень скудны. Основной задачей, которые преследуют разработчики, является компактность, что позволит вписать автомобиль со сложенными крыльями в размеры стандартного стояночного места.48 из 52 турбин Venturi, диаметр которых, судя по рисункам, не превышает 20-25 сантиметров, установлены вертикально на специальных закрылках. Именно они обеспечивают основную тягу во время совершения вертикального взлета, посадки и зависания в воздухе на месте. В такой компоновке имеется ряд своих плюсов, лопасти турбин полностью закрыты и защищены, что снижает вероятность их поломки или нанесения повреждений телу водителя, как в случае с мотоциклом Scorpion-3. Вторым плюсом является то, что летающий автомобиль будет в состоянии продолжать полет или совершить плавный спуск в случае, если половина турбин одновременно выйдет из строя. И третьим плюсом является то, что малые турбины все вместе создают меньший шум, нежели большие лопасти вертолета или 18 средних роторов, как у летательного аппарата Volocopter.Складные крылья обеспечивают максимальную эффективность полета в круизном режиме. Согласно предварительным расчетам для полета в таком режиме будет достаточно горизонтальной тяги, создаваемой четырьмя микротурбинами Venturi, установленными в задней части летающего автомобиля. Конечно, при таком режиме полета возникают некоторые проблемы с обеспечением безопасности, ведь вряд ли такой летательный аппарат сможет эффективно планировать в случае каких-либо неполадок и перебоев с электропитанием двигателей. Но специалисты компании Hoversurf рассматривают сейчас различные варианты решения проблемы, в том числе и вариант использования аварийного парашюта.Отсутствие колес может стать достаточно серьезной проблемой для будущих владельцев летающего автомобиля "Формула". Но эту проблему специалисты компании Hoversurf, по всей видимости, планируют решить позже.В настоящее время руководство компании Hoversurf занимается поисками инвесторов и, в случае успешного решения проблемы привлечения инвестиций, компания перейдет к этапу создания опытного образца летающего автомобиля. А тот факт, что руководству компании Hoversurf удалось достаточно быстро довести до этапа практического воплощения проект летающего мотоцикла Scorpion-3, позволяет надеяться на то, что и у проекта "Формула" имеется светлое будущее.