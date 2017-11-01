Аким Актау ушел в депутаты

Сегодня, 00:25

Серикбай Трумов покинул пост акима Актау. Он избран депутатом областного маслихата на выборах, которые состоялись 29 октября. Об этом сообщил Есен Кумискали, председатель областной избирательной комиссии на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, пишет lada.kz.



Отметим, что Серикбая Трумова избрали депутатом областного маслихата по округу № 6.

Серикбай Утелгенович Трумов родился 3 июня 1964 года. В 1992 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель.

В 1981 году — бетонщик треста «Мангышлаксельстрой-12»;

С 1985 по 1990 годы — бетонщик, водитель треста «Мангышлаксельстрой-12»;

С 1990 по 1994 годы — заведующийорготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК; Преподаватель учебно-производственного комбината;

С 1994 по 1995 годы — главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата;

С 1995 по 2004 годы — ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО «Тупкараган»;

С 2004 по 2006 годы — аким Тупкараганского района;

С 2006 по 2008 годы — заместитель акима Мангистауской области;

С 2008 по 2012 годы — аким Тупкараганского района Мангистауской области;

С 2012 по 2015 годы — аким города Жанаозен Мангистауской области;

С 2015 по 2017 годы — аким города Актау.



