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Аким Актау ушел в депутаты

Сегодня, 00:25
Аким Актау ушел в депутаты


Серикбай Трумов покинул пост акима Актау. Он избран депутатом областного маслихата на выборах, которые состоялись 29 октября. Об этом сообщил Есен Кумискали, председатель областной избирательной комиссии на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, пишет lada.kz.

Отметим, что Серикбая Трумова избрали депутатом областного маслихата по округу № 6.

Серикбай Утелгенович Трумов родился 3 июня 1964 года. В 1992 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, инженер-строитель.

В 1981 году — бетонщик треста «Мангышлаксельстрой-12»;
С 1985 по 1990 годы — бетонщик, водитель треста «Мангышлаксельстрой-12»;
С 1990 по 1994 годы — заведующийорготделом; второй, первый секретарь Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК; Преподаватель учебно-производственного комбината;
С 1994 по 1995 годы — главный специалист аппарата Тупкараганского районного маслихата;
С 1995 по 2004 годы — ведущий инженер, начальник отдела, директор ТОО «Тупкараган»;
С 2004 по 2006 годы — аким Тупкараганского района;
С 2006 по 2008 годы — заместитель акима Мангистауской области;
С 2008 по 2012 годы — аким Тупкараганского района Мангистауской области;
С 2012 по 2015 годы — аким города Жанаозен Мангистауской области;
С 2015 по 2017 годы — аким города Актау.


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