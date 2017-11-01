S&P повысило кредитный рейтинг Казахтелекома до «ВВ+»

Сегодня, 00:30

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг Казахтелекома с «BB» прогноз «Позитивный» до уровня «ВВ+» прогноз «Стабильный». По национальной шкале рейтинг эмитента повышен с «kzA+» до «kzAА-». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.



Подчеркивается, что повышение рейтингов Казахтелекома по корпоративной методологии агентства S&P обусловлено сильными финансовыми результатами компании: рост доходов и рентабельности за 9 месяцев 2017 года превзошли ожидания аналитиков агентства, позитивно повлияв на уровень финансового левереджа (соотношение долг/EBITDA).

Наряду с этим, агентство отметило улучшения в мобильном сегменте бизнеса (Совместное предприятие с Tele 2). Данные факторы послужили основой для улучшения кредитного рейтинга компании до уровня «ВВ+».

"Прогноз «Стабильный» по рейтингу отражает ожидания аналитиков агентства по устойчивым операционным и финансовым результатам, которые будет демонстрировать компания в 2018—2019 годах, даже в условиях исполнения опциона в мобильном сегменте (выкуп доли участия в Совместном предприятии у Tele 2). Прогноз также учитывает ожидания агентства по умеренному росту доходов компании с сохранением показателя EBITDA на уровне, достаточном для поддержания коэффициента финансового левереджа в необходимых пределах", — отмечают в аналитики агентства.

Эксперты отмечают, что, несмотря на сокращение объема потребления услуг фиксированной телефонии вследствие перетока фиксированного голосового трафика в мобильный, Казахтелеком сохраняет лидерские позиции на рынке фиксированной телефонной связи в Казахстане. Аналитики подчеркивают, что по сравнению с высококонкурентым мобильным сегментом, данный сегмент рынка менее конкурентен, что позволяет компании извлекать выгоду из растущего проникновения широкополосного доступа к сети Интернет, компенсируя тем самым снижающийся уровень использования услуг фиксированной телефонии. Также во многих удаленных от областных центров районах республики компания остается единственным провайдером услуг фиксированной телефонной связи.

По мнению аналитиков Standard&Poor's, улучшаются результаты деятельности Совместного предприятия в мобильном сегменте и в 2018 году ожидается его выход на положительный свободный денежный поток. По состоянию на конец первого полугодия 2017 года абонентская база компании достигла 6,8 млн абонентов, при этом рыночная доля совместного предприятия составила 26%. Кроме этого, у Совместного предприятия имеется наибольшее покрытие LTE в Казахстане (69% населения).

В качестве позитивного фактора Международное агентство также отмечает полный досрочный выкуп своих индексированных купонных облигаций, произведенный Казахтелекомом в октябре текущего года, в результате которого существенно улучшился долговой профиль компании. Аналитики агентства подчеркивают сильные показатели ликвидности компании и высокую способность генерировать стабильно положительный денежный поток.

Отметим, Казахтелеком впервые достиг уровня кредитного рейтинга материнской компании АО «Самрук-Казына» («ВВ+», Standard&Poor's).

АО «Казахтелеком» — крупнейший инфокоммуникационный оператор Республики Казахстан, создан в 1994 году. Предоставляет услуги фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету, услуги платного цифрового телевидения, различные инновационные услуги и сервисы. Компания представлена на всей территории республики. Крупные акционеры компании: ФНБ «Самрук-азына», который является держателем 51% размещенных простых акций, Sobrio Limited, являющийся держателем 24,47% размещенных простых акций.