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Гигантская полость в лавовой трубе может стать убежищем для будущих жителей поселения на Луне

2-11-2017, 09:36
Гигантская полость в лавовой трубе может стать убежищем для будущих жителей поселения на Луне


Специалисты японского космического агентства JAXA недавно обнаружили в одной из лавовых труб под поверхностью Луны гигантскую полость, размер которой соответствует размеру не самого маленького города на Земле. Эта полость сможет обеспечить надлежащую защиту от космической радиации, лучей Солнца, потока высокоэнергетических частиц солнечного ветра, перепада температур и стать "домом" жителям первой луной колонии, которая так или иначе, рано или поздно, но должна появиться на спутнике Земли.

"Очень важно знать, где находятся большие полости в лавовых трубах под поверхностью Луны. Эта информация может оказать огромное влияние на планы строительства первой постоянной лунной космической базы" - рассказывает Юничи Хэруяма (Junichi Haruyama), исследователь из японского космического агентства JAXA.

Полости в лавовых трубах образуются, когда поток расплавленной лавы, текущей из недр, пробивается наружу и начинает резко остывать. В верхней части потока образуется твердая "корка", которая утолщается и превращается в толстый каменный купол. После того, как давление потока лавы ослабевает, она отступает ниже, уходит вообще или застывает, оставляя за собой достаточно большую полость под каменным куполом.

Полость в лавовой трубе была обнаружена, когда в данных, собиранных японским лунным орбитальным аппаратом SELENE (Selenological and Engineering Explorer) "Kaguya", исследователи обнаружили определенные образы затухания и пиков сигналов эхолокации. Эти исследования проводились в области под названием Marius Hills, там, где ранее была обнаружена глубокая "дыра" в поверхности. Анализ данных позволил ученым прийти к единственно возможному выводу - в том месте под поверхностью скрывается лавовая труба с огромной полостью, а дыра в поверхности является выходом этой полости наружу.

Гигантская полость в лавовой трубе может стать убежищем для будущих жителей поселения на Луне


Помимо обнаруженной большой полости исследователи обнаружили несколько характерных образцов эхосигналов и в расположенных рядом с Marius Hills областях, что наводит на мысль о том, что в этом районе может находиться еще некоторое количество полых лавовых труб.

Однако, аппарат SELENE не был рассчитан на близкое сближение с поверхностью Луны и исследователи JAXA обратились за помощью к руководству НАСА. Для более подробных исследований района Marius Hills были использованы данные, собранные аппаратом GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). В этих данных, которые представляют собой карту распределения гравитационного поля Луны, могли содержаться данные, указывающие на скрывающиеся под поверхностью огромные полости.

После этого ученые задействовали специализированные радары, которые позволили им заглянуть ниже поверхности Луны и определить приблизительные размеры обнаруженных полостей. Самая большая полость имеет размер, сопоставимый с размером достаточно большого города, и в ней может поместиться будущее человеческое поселение со всей необходимой для существования инфраструктурой.
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