Новости / Государство

Bitcoin установил новый рекорд

Сегодня, 00:35
Bitcoin установил новый рекорд


Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 6,5 тыс. долларов и установила новый рекорд, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные CoinDesk. На максимуме курс самой известной криптовалюты достигал 6,550,14 доллара. 13 октября стоимость Bitcoin превысила 5,8 тыс. долларов, а уже 20 октября курс превысил 6 тыс. долларов.

Bitcoin установил новый рекорд

Отметим, что 31 октября 2017 года криптовалюта отметила свой день рождения: ровно девять лет с того момента, как Сатоши Накамото опубликовал документ под названием «Одноранговая электронная денежная система» (Peer-to-Peer Electronic Cash System). Этот документ, так же как и раньше, доступен для скачивания на домене Bitcoin.org. С тех пор проект вырос до невероятных размеров.

Ранее финансовый аналитик и основатель инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моас заявил, что в ближайшие пять лет Bitcoin обойдет по капитализации Apple. На сегодняшний день рыночная капитализация биткоина составляет около 92 млрд долларов, Apple — 811 млрд долларов. Когда биткоин торговался на уровне 2600 долларов, Моас прогнозировал, что он превысит отметку 5 тыс. Позже Моас повысил целевой прогноз до 7500 долларов США, а теперь полагает, что в течение 10 лет биткоин может вырасти до 50 тыс. долларов США.


  • Просмотров: 111
Похожие материалы
  • Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs Bitcoin обошел по капитализации Goldman Sachs
  • Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил $6 тысяч Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил $6 тысяч
  • Биткоин пробил очередной исторический максимум Биткоин пробил очередной исторический максимум
  • Bitcoin Cash за сутки вырос на 60% Bitcoin Cash за сутки вырос на 60%
  • Биржевой курс биткоина обновил исторический максимум Биржевой курс биткоина обновил исторический максимум
    • Отзывы читателей
    Bitcoin установил новый рекорд Bitcoin установил новый рекорд Государство Сегодня, 00:35
    Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Государство Сегодня, 00:30
    Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Государство Сегодня, 00:30
    Boeing готов к конкуренции с Россией и Китаем Boeing готов к конкуренции с Россией и Китаем Государство Сегодня, 00:21
    Chocofamily увеличил долю в iDoctor.kz Chocofamily увеличил долю в iDoctor.kz Государство Сегодня, 00:17
    Машины-монстры: Guardian GT - робот, который снабдит человека парой больших, сильных и ловких механических Машины-монстры: Guardian GT - робот, который снабдит человека парой больших, сильных и ловких механических "рук" KnowHow 1-11-2017, 09:35
    Новые доказательства существования темной материи сделали ее еще более экзотичной Новые доказательства существования темной материи сделали ее еще более экзотичной KnowHow 1-11-2017, 09:35
    Система Free Viewpoint Video от компании Canon позволит взглянуть с любой точки зрения на разные события, включая и спортивные состязания Система Free Viewpoint Video от компании Canon позволит взглянуть с любой точки зрения на разные события, включая и спортивные состязания KnowHow 1-11-2017, 09:34
    Более 28% пенсионных накоплений вложены в доллары Более 28% пенсионных накоплений вложены в доллары Государство 1-11-2017, 00:36
    S&P повысило кредитный рейтинг Казахтелекома до «ВВ+» S&P повысило кредитный рейтинг Казахтелекома до «ВВ+» Государство 1-11-2017, 00:30
    AV-Architects проводит супер-розыгрыш для покупателей Esentai City AV-Architects проводит супер-розыгрыш для покупателей Esentai City Государство 1-11-2017, 00:28
    Аким Актау ушел в депутаты Аким Актау ушел в депутаты Государство 1-11-2017, 00:25
    Банк Астаны открыл спортивно-игровую площадку в столице Банк Астаны открыл спортивно-игровую площадку в столице Государство 1-11-2017, 00:12
    Проект Проект "Формула" - разработчики летающего мотоцикла "Скорпион" нацелились на создание летающего автомобиля KnowHow 31-10-2017, 09:34
    Установлен рекорд эффективности системы охлаждения электронных чипов - 1000 Вт на квадратный сантиметр Установлен рекорд эффективности системы охлаждения электронных чипов - 1000 Вт на квадратный сантиметр KnowHow 31-10-2017, 09:33
    Беспилотный летательный аппарат Vanilla VA001 устанавливает новый рекорд - 5 суток непрерывного пребывания в полете Беспилотный летательный аппарат Vanilla VA001 устанавливает новый рекорд - 5 суток непрерывного пребывания в полете KnowHow 30-10-2017, 09:34
    Космический исследовательский аппарат Dawn сблизится с Церерой на рекордно близкую дистанцию Космический исследовательский аппарат Dawn сблизится с Церерой на рекордно близкую дистанцию KnowHow 30-10-2017, 09:34
    В КГА назвали средний возраст пассажирских самолетов в Казахстане В КГА назвали средний возраст пассажирских самолетов в Казахстане Государство 30-10-2017, 00:38
    В Forte bank отрицают причастность к инциденту в ЦОНе В Forte bank отрицают причастность к инциденту в ЦОНе Государство 30-10-2017, 00:36
    В Южном Казахстане собрано 1,3 млн тонн бахчевых культур В Южном Казахстане собрано 1,3 млн тонн бахчевых культур Государство 30-10-2017, 00:32