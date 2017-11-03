Bitcoin установил новый рекорд

Сегодня, 00:35

Стоимость криптовалюты Bitcoin превысила 6,5 тыс. долларов и установила новый рекорд, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные CoinDesk. На максимуме курс самой известной криптовалюты достигал 6,550,14 доллара. 13 октября стоимость Bitcoin превысила 5,8 тыс. долларов, а уже 20 октября курс превысил 6 тыс. долларов.



Отметим, что 31 октября 2017 года криптовалюта отметила свой день рождения: ровно девять лет с того момента, как Сатоши Накамото опубликовал документ под названием «Одноранговая электронная денежная система» (Peer-to-Peer Electronic Cash System). Этот документ, так же как и раньше, доступен для скачивания на домене Bitcoin.org. С тех пор проект вырос до невероятных размеров.



Ранее финансовый аналитик и основатель инвестиционной фирмы Standpoint Research Ронни Моас заявил, что в ближайшие пять лет Bitcoin обойдет по капитализации Apple. На сегодняшний день рыночная капитализация биткоина составляет около 92 млрд долларов, Apple — 811 млрд долларов. Когда биткоин торговался на уровне 2600 долларов, Моас прогнозировал, что он превысит отметку 5 тыс. Позже Моас повысил целевой прогноз до 7500 долларов США, а теперь полагает, что в течение 10 лет биткоин может вырасти до 50 тыс. долларов США.



