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Boeing готов к конкуренции с Россией и Китаем

Сегодня, 00:21
Boeing готов к конкуренции с Россией и Китаем


Россия и Китай скоро займут достойное место в индустрии мировой гражданской авиации, компания Boeing готова к конкуренции с этими странами, сообщил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в ходе международного авиационного форума «Крылья будущего», пишет RNS.

«У меня нет никаких сомнений, что и Китайская Народная Республика, и Россия очень близки для того, чтобы купить этот очень дорогой билет в партер индустрии гражданской авиации мира, и они там точно совершенно очень скоро займут достойное место и дуополия закончится. В этом у меня нет никаких сомнений», — сказал Сергей Кравченко.

По его словам, компания готова к такой ситуации. «Мы всегда заявляли, что и конкуренция с Airbus, и Lokheed Martin, и растущие амбиции Китая, и прекрасные самолеты, некоторые из которых мы помогали создавать России — это реальность, и мы готовы к этому», — добавил он.


Boeing готов к конкуренции с Россией и Китаем

Китай займет более трети мирового рынка авиализинга к 2022 году
Напомним, как говорится в исследовании консалтинговой фирмы Flight Ascend Consultancy, китайский капитал изменит ситуацию на мировом рынке лизинга воздушных судов. По оценкам компании, объем мирового рынка авиализинга за последнее десятилетие увеличился на 51% и достиг 261 млрд долларов, из которых 71 млрд долларов приходится на КНР. Без учета китайских денег подъем рынка составил бы всего 15%.


«Поток капитала из Китая перезагрузит рынок, меняя динамику не только в сфере авиализинга, но и авиационной отрасли в целом», — полагает руководитель отдела глобальных консультаций Flight Ascend Consultancy Роб Моррис. В 2008 году на китайский капитал приходилось всего 5% рынка авиационного финансирования. В текущем году эта доля достигнет 28%, и, как ожидается, к 2022 году она возрастет до 35%. Таким образом, КНР продемонстрирует рост в семь раз всего за 14 лет.

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