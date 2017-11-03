Chocofamily увеличил долю в iDoctor.kz

Сегодня, 00:17

В июне 2017 года Chocofamily Holding закрыл сделку по приобретению 40%

доли в iDoctor.kz. С октября 2017 года интенрент-холдинг увеличил долю

в проекте до 67%. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на компанию.



В сообщении отмечается, что основатель сервиса по поиску врачей iDoctor.kz Серик Смагулов и ранние инвесторы компании продали часть своего пакета, однако по-прежнему владеют существенной долей в 33%. Сумму сделки стороны не разглашают.

«Передача контроля в пользу Chocofamily — это с одной стороны фиксация прибыли для основателей, а с другой — возможность передать операционное управление команде, которая доказала, что может строить лидеров рынка. У меня появилась возможность поехать учиться в США, в компании остаюсь в качестве финансового инвестора», — рассказывает Серик Смагулов.

Сейчас сервис предлагает услуги 492 врачей из 80 клиник Казахстана и генерирует несколько тысяч заявок на первичный прием в месяц. На сайте собрано 3714 реальных отзывов пациентов, на которых основывается рейтинг врачей.

«Сделка соответствует нашей стратегии по строительству лидера е-коммерс рынка Казахстана, а контроль в компаниях важен для наших инвесторов с точки зрения возможности консолидации показателей в отчетность Холдинга. — комментирует Рамиль Мухоряпов, основатель и CEO Chocofamily, — В ближайшее время мы утвердим кандидатуру управляющего партнера проекта, а также стратегию iDoctor.kz. Мечтаем собрать всех докторов Казахстана на одной платформе и видим 1000-кратный потенциал роста выручки проекта».

Напомним, проект iDoctor.kz основал Серик Смагулов в 2013 году. Сервис является крупнейшим медицинским IT-проектом в Казахстане, сервис помогает найти врача онлайн, основываясь на систему отзывов и рейтинга.

Chocofamily Holding основан в 2011 году и является крупнейшей e-commerce компанией в Казахстане. На сегодняшний день в состав холдинга входит 5 компаний: сервис коллективных покупок Chocolife.me, сервис по покупке авиа и ж/д билетов онлайн Chocotravel.com, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz, сервис по поиску врачей iDoctor.kz. Оборот в 2016 году составил более 11 млрд. тенге. Компания прогнозирует рост оборота в 2017 году до 18 млрд. тенге. На ресурсах группы зарегистрировано 1,2 млн человек. В холдинге работает более 250 сотрудников.