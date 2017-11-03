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Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank

Сегодня, 00:30
Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank


Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Kaspi Bank по глобальной шкале, улучшило прогноз на «позитивный» и повысило рейтинг по национальной шкале с «Baa3.kz» до «Baa2.kz». Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на банк.

«Улучшение прогноза связано с позитивной динамикой ключевых показателей банка. В частности, рейтинг отражает улучшение качества активов и усиление прибыльности банка. Дополнительно фининститут демонстрирует высокую адекватность капитала и большой запас ликвидности», — отмечают аналитики рейтингового агентства.

Moody’s также подтвердило рейтинги банка по глобальной шкале: долгосрочные рейтинги депозитов в местной и иностранной валюте на уровне B1, долгосрочные рейтинги старших необеспеченных среднесрочных облигаций (MTN) на уровне (P) B2, долгосрочные рейтинги субординированного долга в местной валюте на уровне B3, а также рейтинги субординированного выпуска MTN на уровне (P) B3.

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