Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя

Вчера, 09:34Напомним нашим читателям, что в 2013 году исследователи из Гарвардского университета продемонстрировали крошечного робота RoboBee, который уже в то время был способен совершать контролируемые и управляемые короткие полеты. После этого конструкция этого робота постоянно совершенствовалась и, в конце концов, робот стал способен садиться на воду, нырять и плавать под водой. Однако, даже поднявшись на поверхность, робот RoboBee предыдущего поколения не мог оторваться от нее и отправиться в полет снова. А недавно на свет появился последний вариант робота, способный сделать ранее невозможное, а удается это за счет наличия у него крошечного реактивного двигателя и способности превращать воду в топливо для этого двигателя.При весе в 80 миллиграмм, предыдущий вариант робота RoboBee был настолько легок, что он не мог преодолеть сил поверхностного натяжения воды, в случае посадки на воду. В этом случае даже не спасала повышенная мощность подаваемой извне роботу энергии, которая была необходима для обеспечения плавания под водой, в среде, в тысячу раз более плотной, чем воздух.В новом воплощении робота RoboBee проблема отрыва от воды решена при помощи нескольких особенностей его конструкции. Во-первых, у него есть четыре маленьких поплавка и достаточно большая центральная полость, которые обеспечивают ему положительную плавучесть и стабилизируют положение на поверхности воды. При этом, крылья робота всегда находятся над водой и способны работать с максимальной эффективностью.Но самым интересным моментом является то, что когда робот попадает в воду, подаваемые на специальные электролитические пластины потенциал начинает расщеплять воду на кислород и водород, образуя запас гремучего газа. И когда роботу требуется снова оторваться от воды, искра воспламеняет гремучий газ, он вырывается из сопла крошечного реактивного двигателя и подбрасывает робота в воздух.К сожалению, система управления робота RoboBee еще не в состоянии обеспечить возобновление нормального полета после "реактивного подскока" с поверхности воды. Максимум на что хватает ее нынешних возможностей - это на стабилизацию положения и посадку робота на его четыре "ноги""Внеся изменения в конструкцию робота RoboBee, мы в три раза увеличили вес полезного груза, который этот робот способен поднять в воздух" - рассказывает Юфенг Чен (Yufeng Chen), ведущий исследователь, - "Это позволило нам включить в конструкцию робота газовую камеру, дополнительные поплавки и некоторые другие компоненты. Теперь вес робота составляет 175 миллиграмм, на 90 миллиграмм больше предыдущего варианта. Мы надеемся, что наши усилия и наши разработки позволят в будущем создать микророботов, способных действовать в воздухе и в воде, выполняя поставленные перед ними задачи из достаточно широкого ряда".