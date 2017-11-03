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Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана

Сегодня, 00:30
Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана


В Астане состоялась встреча президента Нурсултана Назарбаева с руководством компании Rothschild & Co Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и Джованни Салветти. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил наличие богатого опыта работы в финансовом секторе и подчеркнул международный авторитет компании «Ротшильд».

"Компания «Ротшильд» является одним из старейших и крупнейших финансовых институтов в мире. У вас большой опыт работы с частными капиталовложениями. Этот опыт важен для нашей страны, поэтому вы сейчас консультируете Национальный банк Казахстана", — сказал президент Казахстана.

В свою очередь Эрик де Ротшильд поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность встретиться и выразил свое восхищение динамичным развитием Казахстана.

«Это мой первый визит в Казахстан. Я впечатлен тем, что увидел за последние два дня. Благодаря Вашей работе страна будет развиваться самым лучшим и динамичным образом в будущем. Казахстан имеет уникальное географическое положение, являясь мостом между Азией и Европой. Меня впечатляет Ваш дальновидный подход, который позволил наметить тренды на диверсификацию экономики, развитие промышленности и отход от сырьевой экономики», — сказал председатель совета директоров компании Эрик де Ротшильд.

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