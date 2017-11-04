Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования

4-11-2017, 11:20Международная группа ученых-астрономов обнаружила массивную планету, размером с Юпитер, которая вращается вокруг карликовой звезды М-класса, имеющей размер и массу, равные половине размера и массы Солнца. Сам факт существования такой большой планеты на орбите вокруг столь маленькой звезды противоречит практически всем существующим теориям планетарного формирования, которые говорят, что вокруг карликовых звезд М-класса могут формироваться только небольшие каменистые планеты. Это связано, в первую очередь, с относительно слабой гравитацией звезды, которая просто не в состоянии удержать в ближайшем космическом пространстве материю в количестве, достаточном для формирования гигантских, подобных Юпитеру планет.Открытие уникальной звездной системы было сделано при помощи телескопа Next Generation Transit Survey (NGTS), расположенного в обсерватории Паранал, Чили. Телескоп NGTS представляет собой 12 отдельных телескопов, которые непрерывно наблюдают за небом, выискивая так называемые случаи "транзита", моменты, когда между центральной звездой далекой системы и Землей проходит планета. Экозпланеты, обнаруженные сначала телескопом NGTS, могут быть позже изучены подробнее при помощи других астрономических инструментов, космического телескопа Hubble и нового телескопа James Webb Space Telescope, который будет запущен в космос в скором времени.Во время наблюдений телескоп NGTS обнаружил периодическое падение яркости свечения звезды NGTS-1, что указало на факт существования неизвестной до этого планеты, получившей название NGTS-1b. Параметры изменения яркости света звезды позволили ученым рассчитать приблизительные характеристики планеты, массу, размер и параметры орбиты. Дополнительные данные предоставили наблюдения за тем, как звезда NGTS-1 "колебалась" и немного меняла свою форму под воздействием гравитации движущейся гигантской планеты.Полученные учеными результату указали на то, что NGTS-1b является гигантской газовой планетой, размер которой почти совпадает с размером нашего Юпитера. Однако масса планеты NGTS-1b на 20 процентов меньше массы Юпитера. Далекая экзопланета вращается на удивление близко от центральной звезды, расстояние от планеты NGTS-1b до звезды NGTS-1 составляет всего 3 сотых Астрономической Единицы, которая равна расстоянию между Землей и Солнцем. Небольшое расстояние между звездой и планетой определяет то, что звезда очень интенсивно нагревает поверхность планеты, и в результате этого верхние слои атмосферы состоят из газа, нагретого до температуры около 530 градусов по шкале Цельсия."Открытие планеты NGTS-1b стало для нас большой неожиданностью. Такие массивные планеты, как мы считали ранее, попросту не могли сформироваться возле столь маленьких звезд" - рассказывает доктор Даниэль Бейлис (Dr. Daniel Bayliss), член астрофизической и астрономической группы университета Уорика (University of Warwick), - "Стоит отметить, что планета NGTS-1b является первой планетой, обнаруженной при помощи нового телескопа NGTS, и это открытие сразу поставило под сомнение все существующие теории планетарного формирования. А основной целью наших исследований является выяснение того, какие типы планет более распространены в галактиках разного типа, и телескоп NGTS является самым подходящим инструментом для того, чтобы выполнить эту работу".