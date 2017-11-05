AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности

Сегодня, 00:34

AliExpress вложила 12 млн рублей (206,5 тыс. долларов) в сеть магазинов с элементами виртуальной реальности (VR), работа которых начнется 3 ноября. Об этом говорится в сообщении компании, пишет РБК.



Компания разместит на территории 11 городов России специальные метки, при наведении на которые смартфона или планшета пользователю откроется магазин с виртуальными товарами в ключевых категориях — электроника, одежда и детские товары. По словам представителя компании, большая часть инвестиций пришлась на создание цифровых копий товаров.

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У пользователя на смартфоне откроется изображение реального офлайн-магазина с витринами и полками. На них будут расставлены товары, которые можно будет «взять», покрутить со всех сторон, посмотреть цену и купить. Каждый покупатель сможет посмотреть товар, положить в корзину и оплатить заказ в период Всемирного дня шопинга или Дня холостяка (11 ноября). После этой даты компания будет рассматривать результаты эксперимента и примет решение о целесообразности его продолжения.

В AliExpress рассчитывают, что конверсия в VR-магазине может быть достаточно высокой прежде всего за счет того, что большинство покупателей просто из интереса попробует совершить покупку.

«VR-павильоны мы сравниваем с открытием офлайн-точек, где продажи не идут напрямую, но пользователь имеет возможность оценить ассортимент сам, а не только по фото», — отмечает Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ. — С учетом размещения в виртуальных павильонах товаров из ассортимента Tmall (электроника, детские товары и одежды) мы рассчитываем получить средний чек, сопоставимый с показателями лидеров в этой отрасли".

Россия — это единственная страна, где AliExpress регулярно тестирует возможность выхода в офлайн-сегмент. В прошлом году AliExpress протестировала VR-формат в Китае, виртуализируя супермаркет Macy’s, также в канун распродажи 11 ноября. По словам представителя AliExpress, VR-магазином в Китае воспользовалось более 8 млн пользователей.