Apple готовится к рекордной прибыли

Сегодня, 00:33

В более чем пятидесяти странах «первой волны» 3 ноября поступил в продажу новый флагман Apple iPhone X. Это самый дорогой смартфон, в США он стоит от 999 долларов. Сотни человек в Нью-Йорке, Берлине, Москве, Пекине выстроились в очередях, чтобы стать первыми счастливыми обладателями нового гаджета, пишет DW.



Предыдущие модели — Apple iPhone 8 и iPhone 8 Plus появились на рынке 22 сентября. Скептики опасались, что многие пользователи не будут покупать эти смартфоны в ожидании новой версии. Однако, как заявил шеф концерна Тим Кук, оба варианта iPhone 8 стали самыми покупаемыми моделями квартала.

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Накануне старта продаж iPhone X Apple опубликовала отчетность за четвертый квартал своего финансового года. Выручка компании за июль-сентябрь 2017 года составила 52,6 млрд долларов, почти на 2 млрд превысив ожидания экспертов и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12 процентных пунктов. Главный вклад сделали продажи iPhone — 46,7 млн айфонов были проданы за 28,8 млрд долларов.

В Apple рассчитывают, что первый квартал финансового 2018 года будет еще более впечатляющим благодаря ожидаемому скачку спроса на iPhone X. Аналитики прогнозируют выручку в октябре-декабре от 84 до 87 млрд долларов. В последние три месяца 2016 года компания заработала 78,4 млрд долларов, что стало для нее историческим максимумом квартальной прибыли.