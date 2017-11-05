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JetSmarter может провести IPO в 2019 году

Сегодня, 00:35
JetSmarter может провести IPO в 2019 году


Компания JetSmarter, являющаяся «авиационным» аналогом Uber, может в 2019 году провести IPO. Об этом в интервью Bloomberg рассказал основатель и гендиректор компании Сергей Петроссов. Он отметил, что «сейчас компания достаточно большая», чтобы провести первичное размещение акций, сообщает RNS.

«Но выгоднее всего будет провести его в 19-м году», — добавил Сергей Петроссов. В начале февраля 2017 года в интервью агентству предприниматель рассказывал, что личные самолеты большую часть времени простаивают без дела или направляются пустыми в точку, где их ожидает клиент. По его мнению, эти пустые пассажиро-места можно продавать клиентам по цене значительно ниже стоимости аренды частного самолета, чем и занимается JetSmarter.


JetSmarter может провести IPO в 2019 году

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Компания работает по принципу членства. Клиенты платят за членство, после чего компания предоставляет им возможность летать по тарифу 1 доллар за милю. Таким образом, указывает Bloomberg, стоимость полета из Нью-Йорка во Флорида составляет 1 тыс. долларов. По словам Петроссова, за последний год число полетов, обеспечиваемых сервисом, выросло втрое — до 150 в день.

Гендиректор JetSmarter также рассказал, что сейчас компания насчитывает 12 тыс. таких членов, каждый из которых ежегодно тратит около 24 тыс. долларов. В связи с этим к концу года компания рассчитывает получить выручку в размере около 300 млн долларов.

В конце февраля члены королевской семьи Саудовской Аравии инвестировали в JetSmarter 26,1 млн долларов. До этого в компанию вложился американский рэп-исполнитель Jay-Z.

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